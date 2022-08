29% wzrost wydajności jednego rdzenia, Ryzen 7000 nokautuje Intela

AMD Ryzen 7000 w litografii 5 nm

AMD kazało sobie czekać niemal 2 lata na nową generację procesorów dla komputerów stacjonarnych. W międzyczasie seria Ryzen 5000 zyskała co prawda nowe modele z 3D V-Cache, a na rynku pojawiły się też procesory mobilne z serii Ryzen 6000, ale to układy zaprezentowane wczoraj są tym na co czekaliśmy. Ryzen 7000 to pierwsze procesory z nową generacją architektury Zen oznaczoną numerkiem 4. Układy produkowane są przez TSMC w litografii 5 nm, co ponownie pozwala AMD znacząco odskoczyć od Intela, który korzysta obecnie z procesu Intel 7, będącego tak naprawdę pochodną litografii 10 nm. Między innymi dzięki temu pierwsze zaprezentowane procesory mają bardzo wysokie taktowanie, w trybie boost może ono sięgnąć nawet 5,7 GHz. To ogromny postęp względem poprzednich generacji (max. 4,9 GHz).

Ten znaczący wzrost taktowania oraz usprawnienia architektury Zen 4 względem Zen 3, sprawiają, że wydajność pojedynczego rdzenia ma być nawet o 29% większa w porównaniu do poprzedniej generacji (Ryzen 9 5950X vs Ryzen 9 7950X). To ogromna różnica, warta 2 lat oczekiwania. Warto też zwrócić uwagę, że nowe układy przeznaczone są już na nową podstawkę - AM5, która wprowadza obsługę pamięci DDR5 oraz PCIe 5.0. Z tego względu chętni na zakup nowego procesora będą musieli wyposażyć się w całkiem nową platformę (płyta główna + RAM), ale to dopiero pierwszy raz kiedy AMD zmienia podstawkę w procesorach z rodziny Ryzen (czyli ponad 5 lat). Co ciekawe same ceny procesorów również wyglądają zachęcająco, wbrew panującej presji inflacyjnej są tańsze, albo kosztują tyle samo ile ich odpowiedniki w dniu premiery 2 lata temu. Szczegóły znajdziecie w tabelce poniżej.

Procesor Cena Rdzenie/Wątki Taktowanie Cache (L2 + L3) TDP Ryzen 5 7600X $299 6C / 12T 4.7 / 5.3 GHz Boost 38MB (6+32) 105 W Ryzen 7 7700X $399 8C / 16T 4.5 / 5.4 GHz Boost 40MB (8+32) 105 W Ryzen 9 7900X $549 12C / 24T 4.7 / 5.6 GHz Boost 76MB (12+64) 170 W Ryzen 9 7950X $699 16C / 32T 4.5 / 5.7 GHz Boost 80MB (16+64) 170 W

Rdzeni nie ma więcej, ale zegar robi robotę

Jak pewnie już zauważyliście, tym razem AMD nie zwiększyło liczby rdzeni w swoich układach. Nadal maksymalnie jest ich 16 w topowym modelu, podobnie jak w poprzedniej generacji. Intel w ostatnim czasie pod tym względem nieco nadrobił zaległości, ale w przypadku AMD na większe zmiany w architekturze będziemy musieli pewnie poczekać do układów Zen 5. Zmiany w architekturze Zen 4 skupiają się przede wszystkim na optymalizacji obecnego rdzenia w różnych elementach, co pozwoliło zwiększyć IPC (liczbę instrukcji wykonywanych w jednym takcie zegara) o 13%. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost wydajności, a w połączeniu z wyższym taktowaniem daje wspomniany wcześniej wynik - 29%.

Na korzyść AMD przemawia też wykorzystanie zaawansowanej litografii TSMC, co znacząco wpływa nie tylko na wydajność, ale również na zużycie energii. AMD twierdzi, że ich nowy rdzeń Zen 4 jest nawet o 47% bardziej efektywny energetycznie niż wydajny (P) rdzeń w architekturze Intel Alder Lake. Zen 4 jest też znacznie mniejszy, a to przekłada się na liczbę procesorów, które powstają z jednego wafla krzemowego i w rezultacie na koszty produkcji pojedynczego układu. Z tego względu AMD udało się utrzymać bardzo konkurencyjną cenę, która nałoży sporą presję na Intela.

Teraz pozostało nam tylko czekać na faktyczną premierę tych procesorów i ich pierwsze testy. Na papierze wszystko wygląda świetnie i wiele wskazuje na to, że jesień będzie należała do AMD, choć nie zapominajmy, że Intel szykuje się do premiery procesorów Raptor Lake i tanio skóry nie sprzeda.