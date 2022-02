AMD Ryzen 6000 tylko dla notebooków, 24h pracy na baterii to nie problem

AMD Ryzen 6000 tylko dla komputerów przenośnych

Procesory z rodziny Ryzen 6000 zadebiutowały w komputerach mobilnych i prawdopodobnie tylko tam będą dostępne. AMD w tej iteracji swojej architektury skupiło się głównie na oszczędzaniu energii, więc nie można tutaj liczyć na wzrost wydajności przy tym samym zegarze. Jednak dzięki litografii 6 nm (zamiast 7 nm w serii 5000) udało się osiągnąć wyższe taktowania, co ostatecznie da pewną przewagę nad starszymi modelami. Co więcej Ryzen 6000 to również całkiem nowe GPU bazujące na architekturze RDNA2, stosowanej w najnowszych kartach graficznych. To wszystko sprawia, że notebooki z tymi układami będą miały całkiem spore możliwości, począwszy od obsługi nawet 4 ekranów jednocześnie, przez znacznie dłuższy czas pracy na baterii, a na możliwości uruchamiania nawet nowych gier na zintegrowanym GPU skończywszy.

AMD Ryzen 6000 to również znacznie więcej zmian niż sam procesor. Odświeżono całą platformę, która będzie teraz dysponowała większymi możliwościami. Mamy tutaj między innymi wsparcie dla USB4 z Thunderbolt 4.0 dające przepustowość 40 Gbps i możliwość ładowania z mocą nawet 240 W. Do tego dochodzi wsparcie dla PCI Express 4.0 co zwiększa dostępną przepustowość dla dysków SSD oraz dedykowanych kart graficznych. AMD postanowiło również wykorzystać pamięci DDR5/LPDDR5 oferujące większą przepustowość co ma kluczowe znaczenie dla wbudowanego GPU. W opcji pojawi się wsparcie dla WiFi 6E i Bluetooth 5.2, a nowe GPU zapewni obsługę HDMI 2.1 (4K@120 Hz, 48 Gbps), DisplayPort 2 (40 Gbps, UHBR10) oraz sprzętową obsługę kodeka AV1, której brakowało w starszych układach bazujących na architekturze Vega.

Procesory z serii Ryzen 6000 będą też pierwszymi układami x86 wspierającymi w 100% technologię Microsoft Pluton, czyli rozwiązania związane z bezpieczeństwem całej platformy zaprezentowane przy okazji premiery systemu Windows 11.

Jakie modele procesorów AMD Ryzen 6000 trafią do sprzedaży?

Najlepsza wiadomość jest natomiast taka, że już dzisiaj w sklepach pojawiły się pierwsze notebooki z procesorami AMD z serii Ryzen 6000, których w nadchodzących miesiącach będzie jeszcze więcej. W ofercie pojawią się dwa typu układów, z serii U o poborze energii w zakresie 15-28 W oraz z serii H/HX/HS o poborze na poziomie od 35 do 45 W. Topowe modele będą w stanie osiągnąć taktowanie dochodzące nawet do 5 GHz, a w wersji U do 4,7 GHz. To wzrost średnio o 300-400 MHz względem poprzedniej generacji, co powinno wyraźnie przełożyć się na wydajność. AMD nie bawi się też w półśrodki, procesory z serii Ryzen 7 i 9 mają po 8 rdzeni, a seria Ryzen 5 ma 6 rdzeni. Układ graficzny to Radeon 680M z 12 jednostkami obliczeniowymi (dla Ryzen 7 i 9) lub Radeon 660M wyposażony w 6 jednostek obliczeniowych (w serii Ryzen 5). W tej mocniejszej konfiguracji przy taktowaniu na poziomie 2.4 GHz powinien on zapewnić wydajność, która zadowoli nawet graczy. O tym przekonamy się jednak po pierwszych testach.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że nowe procesory to przede wszystkim mniejsze zużycie energii. AMD zapowiada notebooki będące w stanie pracować nawet przez 24h na baterii, np. przy odtwarzaniu wideo, a średnio długość czasu pracy względem poprzedniej generacji ma wzrosnąć od 8 do nawet 17%. To spory postęp i dobry prognostyk na przyszłość. Niedługo postaramy się zaprezentować wam recenzję tego procesora i przekonamy się ile faktycznie z tych zapowiedzi okaże się prawdą.