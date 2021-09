Intel Core i9-12900K pokazuje pazur, wygrywa z Ryzen 9 5950X

Intel Alder Lake - 16 rdzeni, 24 wątki

Na temat procesorów z rodziny Alder Lake pisałem już nieco szerzej na początku czerwca, kiedy to pojawił się spory wyciek informacji o nadchodzących produktach Intela. Jak do tej pory nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale wygląda na to, że nowe układy mogą pojawić się w sklepach jeszcze w tym roku. W zasadzie obecnie brakuje im tylko ostatniego ogniwa, jakim będzie system Windows 11. Dlaczego? Bo nowe procesory Intela będą korzystały z architektury big.LITTLE znanej z układów ARM. Topowy model Core i9-12900K będzie miał zatem 8 szybkich rdzeni "Golden Cove" oraz 8 wolniejszych, ale oszczędniejszych - "Gracemont". Dzięki temu taki układ będzie w stanie obsłużyć nawet 24 wątki jednocześnie. System musi jednak odpowiednio nadawać priorytety wszystkim procesom, aby te bardziej wymagające trafiały do mocniejszych rdzeni, a te mniej, do tych wolniejszych. Taki będzie właśnie Windows 11.

Pierwsze sample nowych procesorów już rzekomo krążą w obiegu i co jakiś czas na chińskich portalach pojawiają się wyniki testów. Póki co poddawany jest im topowy model Core i9-12900K produkowany w litografii 10 nm i zdolny do pracy z zegarem nawet 5,3 GHz. Wyniki są bardzo obiecujące i dorównują albo nawet przewyższają topowy układ AMD - Ryzen 9 5950X wyposażony w 16 rdzeni. W Geekbench 5 różnica jest całkiem spora. W teście jednowątkowym Alder Lake osiąga o 12% lepszy wynik niż Ryzen, ale co ciekawsze, ma też o 3.5% lepszy wynik w teście wielowątkowym, mimo że u Intela jest 24 wątki, a procesor AMD obsługuje ich aż 32.

Podobne różnice można odnotować w Cinebench R23, gdzie do tej pory to procesory AMD dosłownie królowały. Teraz w teście jednowątkowym, Core i9-12900K osiąga podobno ponad 30 500 pkt, podczas gdy Ryzen 9 5950X musi zadowolić się wynikiem na poziomie 28 000 pkt. Wiele wskazuje na to, że pojedynczy rdzeń Golden Cove, czyli nowa architektura Intela, daje spory wzrost wydajności. Dla porównania Intel Core i9-11900K osiąga w tym samym teście niespełna 13 000 pkt, czyli ponad dwukrotnie mniej.

Oczywiście wyniki tych wszystkich testów trzeba brać z pewną dozą wątpliwości. Nie mamy pewności czy to faktycznie najnowszy procesor Intela, czy może tylko zręczna mistyfikacja. Nie mniej jednak wiele wskazuje na to, że procesory Alder Lake sporo namieszają na rynku i pozwolą Intelowi odzyskać nieco oddechu po ogromnym fiasko z litografią 10 nm, która dopiero teraz na dobre zawita do komputerów stacjonarnych.

źródło: Techspot