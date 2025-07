Amazon rozpieszcza graczy na Prime Day. Jeszcze więcej hitowych produkcji za darmo

W połowie czerwca Amazon zaktualizował listę gier, jakie pojawiają się w ramach usługi Prime Gaming. To specjalna sekcja dla graczy w ramach jednego abonamentu Prime, oferująca darmowe gry, dodatki i inne bonusy. Ostatnie miesiące w Amazon Prime Gaming to prawdziwe szaleństwo. Gracze otrzymali potężną dawkę hitów od największych studiów na świecie oraz uznane i cenione przez społeczność tytuły indie. Nowe gry udostępnione kilka tygodni temu były częścią przygotowywania się do promocji Prime Day, która wystartowała dzisiaj i potrwa do 11 lipca. Do katalogu trafiły wtedy Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Saints Row 2, TOEM, Saints Row IV: Re-Elected oraz STAR WARS: Rebellion.

Reklama

W ramach Prime Day darmowych gier jest jeszcze więcej. Amazon właśnie przedstawił listę tytułów, które dołączają do katalogu i czekają na graczy.

Amazon Prime Gaming na Prime Day. Darmowych gier nigdy za wiele

8 lipca

STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II – kod GOG

Amnesia: The Dark Descent – Epic Games Store

Marvel’s Midnight Suns – Epic Games Store

Football Manager 2024 – Epic Games Store

Cztery gry, obok których nie można przejść obojętnie, tym bardziej, że są dostępne za darmo w ramach jednego abonamentu Amazon Prime, który w Polsce kosztuje 49 zł rocznie. Amazon Prime Gaming to jednak nie tylko darmowe gry do pobrania z popularnych sklepów. To także dostęp do usługi grania w chmurze Luna. Z okazji Prime Day, na członków Amazon Prime czeka dodatkowa atrakcja w postaci zniżki na bezprzewodowy kontroler do serwisu Luna, który w ramach Prime Day kosztuje 189,99 zł. Kontroler kompatybilny jest z różnymi urządzeniami, w tym komputerami z Windows i Mac, Fire TV, iPhone'ami, iPadami, Chromebookami i z sprzętami działającymi pod kontrolą systemu Android oraz z telewizorami Samsung i LG.