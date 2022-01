Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca dodatki do gier, darmowe tytuły i dostęp do Twitch Prime. A co ciekawego pojawi się w lutym?

Prime Gaming oferuje dodatkowe zawartości w najpopularniejszych grach, darmowe tytuły do pobrania oraz bezpłatną miesięczną subskrypcję w serwisie Twitch. Wszystko w ramach jednego abonamentu Amazon Prime zawierającego darmowe dostawy, specjalne zniżki i dostęp do świetnego serwisu VOD z filmami, serialami, animacjami i dokumentami. Wśród darmowych tytułów, które udostępniono w styczniu 2022 r., wciąż możecie znaleźć m.in. STAR WARS Jedi: Fallen Order, Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, WRC 7 FIA, World Rally Championship, Abandon Ship, Paper Beast - Folded Edition, In Other Waters, Two Point Hospital. Naprawdę mocna lista.

Luty już tak nie rozpala entuzjazmu, podobnie jak PlayStation Plus, ale fani gier komputerowych z pewnością coś dla siebie znajdą:

Stellaris

Ashwalkers: A Survival Journey

As Far As The Eye

Double Kick Heroes

Golazo! Soccer League

Gry będą dostępne do odebrania przez cały przyszły miesiąc od 1 lutego.

Amazon Prime Gaming. Darmowe gry i dodatki do najpopularniejszych tytułów

Amazon Prime Gaming to także bonusy do gier free-to-play. Współpraca ze studiem Riot Games zaowocowała bonusami w grze League of Legends. To m.in. specjalna kapsuła Prime Gaming zawierająca ekstra punkty i wirtualną walutę do wydania w cyfrowym sklepiku w grze. Dla widzów e-sportowych zmagań w Mistrzostwach Świata League of Legends przygotowano specjalną emotkę. Nie zapomniano też o graczach mobilnej odsłony League of Legends: Wild Rift. Do listopada tego roku, co dwa tygodnie dla posiadaczy abonamentu Prime rozdawane będą przedmioty do wykorzystania w grze.

W tym miesiącu do odebrania są też bonusy m.in. do New World, Apex Legends, Battlefield 2042, Blankos, Fall Guys, FIFA 22, Lords Mobile, Roblox, Two Point Hospital, Lost Ark, Rainbow Six Extraction,

Wszystkie szczegóły na temat darmowych gier i dodatków do najpopularniejszych tytułów znajdziecie na stronach Amazon Prime Gaming.