Amazon pozywa handlarzy fałszywymi recenzjami

Amazon walczy z fałszywymi recenzjami

Celem pozwów jest zamknięcie dwóch głównych brokerów fałszywych recenzji, AppSally i Rebatest, którzy pomagali wprowadzać w błąd kupujących, zlecając zamieszczanie fałszywych recenzji w sklepach takich jak Amazon, eBay, Walmart i Etsy. Działania prawne są częścią wszechstronnych i proaktywnych wysiłków Amazon, mających na celu zapewnienie klientom bezpiecznych oraz godnych zaufania zakupów oraz szerokich możliwości rozwoju dla sprzedawców.

Handlarze fałszywymi recenzjami próbują czerpać zyski, oszukując nieświadomych konsumentów i tworząc nieuczciwą przewagę konkurencyjną, która szkodzi naszym partnerom handlowym. Doskonale wiemy, jak cenne są rzetelne opinie dla naszych klientów. Dlatego pociągamy do odpowiedzialności nieuczciwych recenzentów. Chociaż zapobiegamy pojawianiu się milionów podejrzanych recenzji w naszym sklepie, te pozwy są skierowane przeciwko źródłu. – powiedział Dharmesh Mehta, wiceprezes ds. budowania zaufania klientów i wsparcia partnerów handlowych Amazon.

Amazon surowo zakazuje publikowania opłaconych lub fałszywych recenzji. Do przeciwdziałania im oraz identyfikowania i usuwania wprowadzających w błąd treści, Amazon korzysta z technologii uczenia maszynowego oraz usług specjalistów. W 2020 roku, Amazon zatrzymał ponad 200 milionów podejrzanych opinii przed udostępnieniem ich klientom. W ostatnich latach pojawiła się wręcz przestępcza branża, w której oszuści organizują fałszywe lub przesadne recenzje w zamian za pieniądze lub darmowe produkty.

Działania prawne Amazon poprzedziło dogłębne dochodzenie w sprawie handlarzy fałszywymi recenzjami, którzy w sumie zgromadzili ponad 900 000 osób chętnych do pisania nieprawdziwych opinii. Handlarze ci próbują ukryć swoją aktywność i uniknąć wykrycia. Na przykład, witryna z fałszywymi recenzjami AppSally sprzedaje je za jedyne 20 USD i instruuje przestępców, aby wysyłali puste pudełka do osób gotowych pisać fałszywe recenzje, jak i do dostarczania AppSally zdjęć do wgrania wraz z recenzjami. Oszukańczy program prowadzony przez Rebatest płaci za 5-gwiazdkowe recenzje tylko, jeśli zostaną one zaakceptowane przez przestępców chcących sprzedawać te produkty.

Na całym świecie ponad 10 000 pracowników chroni Amazon przed oszustwami i nadużyciami, w tym fałszywymi recenzjami. Serwis Amazon otrzymuje ponad 30 milionów recenzji tygodniowo, z których każda jest analizowana przy użyciu technologii uczenia maszynowego i przez wykwalifikowanych specjalistów, przed publicznym wyświetleniem. Amazon aktywnie obserwuje strony mediów społecznościowych i wykryte w nich nadużycia zgłasza prowadzącym je firmom. W 2021 r. Amazon zidentyfikował na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Instagram, ponad 16 000 społeczności naruszających zasady, czego skutkiem było usunięcie grup liczących w sumie ponad 11 milionów członków.