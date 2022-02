Ten ostatni tytuł to odłożony jakiś czas temu na półkę film z Benem Affleckiem i Aną de Armas w rolach głównych. Aktorkę można pamiętać z "Blade Runnera 2049", a ostatnio zasłynęła jako jedna z najciekawszych postaci w "Nie czas umierać", czyli ostatnim filmie Daniela Craiga w roli Bonda. Po tym występie posypały się propozycje i Ana de Armas na pewno może w nich dowolnie przebierać, ale zanim zobaczymy zupełnie nowe projekty z jej udziałem, na Prime Video w marcu zagości "Głęboka woda", której debiut wielokrotnie przekładano. Powątpiewano nawet, czy film w ogóle powstał, ponieważ nie pokazywano do niedawna żadnych materiałów promocyjnych. Jednym z elementów kampanii marketingowej miał być... związek dwójki głównych aktorów, ale Ben Affleck zdążył rozstać się z Aną de Armas i projekt odłożono na półkę.

Głęboka woda, czyli film, który mógł/miał się nie ukazać

Miał pojawić się w listopadzie 2021, później w styczniu 2022, ale ostatecznie zawita na ekrany w marcu. W USA dystrybucją zajmuje się Hulu, u nas będzie dostępny na Prime Video. Film nakręcono na podstawie motywów powieści Patricii Highsmith - to historia małżonków, których związek zaczyna przygasać. Gdy pozwalają sobie na kontakty z innymi osobami, wokół nich ludzie zaczynają ginąć. Debiut na Prime Video zaplanowano na 18 marca.

Hit Amazonu Upload wraca z 2. sezonem

Wśród seriali na pewno dobrą wiadomością dla wielu osób będzie data premiery 2. sezonu "Upload". Serialu opowiadającego o tym, co może dziać się z naszą świadomością... po śmierci. Propozycja twórców jest taka, że jest ona wgrywana do cyfrowego świata, gdzie czeka na nas ekskluzywny ośrodek. Trafiające tam osoby na różne sposoby reagują na takie wieści, a nasz główny bohater starał się odnaleźć w nowej rzeczywistości w pierwszej serii. Gdy zdołał zawiązać nowe relacje, na miejscu pojawia się ktoś, kogo znał ze swojego życia, więc przed Nathanem nie lada wyzwaniem, by na nowo poukładać swoje relacje. Premiera na Prime Video już 11 marca.

2. sezon Star Trek: Picard i animacja The Boys

Tydzień wcześniej, bo 4 marca na Amazon Prime Video pojawi się 2. sezon "Star Trek: Picard" z niezawodnym Patrickiem Stweartem w roli głównej. Na ekranie zobaczymy też Whoopi Goldberg. Tego samego dnia pojawi się animacja "The Boys Presents: Diabolical", czyli spin-offu aktorskiej wersji "The Boys" - hitu Prime Video. To bardzo przyziemna i starająca się zachować sporo realizmu powieść o superbohaterach, którzy mogą (więc na pewno mają) swoje wady, sekrety i problemy. Serial pokaże nam nieznane historie z uniwersum "The Boys" na przestrzeni 8 odcinków, z których każdy trwa 12-14 minut. Na 18 marca Prime Video przygotowało premierę filmu "Master" w reżyserii Mariamy Diallo. W nim trzy kobiety starają się znaleźć swoje miejsce na prestiżowym uniwersytecie w Nowej Anglii, którego odpychająca elitarność może skrywać coś bardziej złowrogiego.