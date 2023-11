Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. Po październikowej dawce gier, gdzie na liście znalazły się m.in. Grunnd, Ghostwire: Tokyo, Golden Light, Super Adventure Hand, listopad wygląda się równie interesująco. Poznajcie gry i dodatki, które w ramach Prime Gaming pojawią już w tym miesiącu.

2.11 (już dostępne)

RAGE 2: Deluxe Edition [Epic Games Store]

9.11

Centipede: Recharged [Epic Games Store]

10.11

Evan’s Remains [Amazon Games App]

16.11

Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App]

STAR WARS Knights of the Old Republic [Amazon Games App]

22.11

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App]

23.11

Black Widow: Recharged [Epic Games Store]

30.11

Orten Was the Case [Amazon Games App]

Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store]

Listopad w Amazon Prime Gaming. Gry i dodatki ramach abonamentu Amazon Prime

Oferta jest więc naprawdę bogata — warto bowiem zaznaczyć, że choć gry dostępne są tylko przez ograniczony czas, to jak już je odbierzecie i zapiszecie na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store to zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

Nie można też zapominać o różnej maści zawartości dodatkowej do popularnych tytułów - tych nastawionych na rozgrywkę w pojedynkę, jak i multiplayer. Będą DLC do Destiny 2, Asphalt 9: Legends, Madden NFL 24. Pojawią się też dodatki do Fall Guys: Ultimate Knockout, Teamfight Tactics, New World, ROBLOX, League of Legends i innych. Będzie nawet coś dla fanów Cyberpunk 2077 i dodatku Widmo Wolności. Już 29 listopada w Prime Gaming do odebrania będzie nowa broń - Amstaff Power Shotgun.