Październik z Amazon Prime Gaming. Będziecie pozytywnie zaskoczeni!

Czas na kolejny miesiąc z Amazon Prime Gaming

Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. We wrześniowej dawce gier na liście znalazły się takie gry jak:

Football Manager 2023

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition

September 28: Hundred Days - Winemaking Simulator

Nie da się jednak ukryć, że październik zapowiada się zdecydowanie lepiej. Poznajcie gry i dodatki, które w ramach Prime Gaming pojawią się we wrześniu!

Amazon Prime Gaming — gry za darmo w październiku 2023

5 października

Grunnd (Amazon Games)

Ghostwire: Tokyo (Epic Games Store)

12 października

The Coma 2: Vicious Sisters - Deluxe Edition (GOG)

Monster Prom 2: Monster Camp (GOG)

19 października

The Textorcist (GOG)

Golden Light (Epic Games Store)

26 października

Super Adventure Hand (Amazon Games)

Październik w Amazon Prime Gaming. Gry i dodatki ramach abonamentu Amazon Prime

Oferta jest więc naprawdę bogata — warto bowiem zaznaczyć, że choć gry dostępne są tylko przez ograniczony czas, to jak już je odbierzecie i zapiszecie na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store to zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

Nie można też zapominać o różnej maści zawartości dodatkowej do popularnych tytułów — tych nastawionych na rozgrywkę w pojedynkę, jak i multiplayer. Będą DLC do Honkai: Star Rail, League of Legends, Lost Ark, VALORANT, Brawlhalla, World of Warcraft, Apex Legends, World of Tanks, Overwatch 2 czy nawet bonusy do Cyberpunk 2077: Widmo wolności.