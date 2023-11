Z wirtualnego boiska na prawdziwe stadiony. EA udostępnia darmową bibliotekę treningów

Wirtualna piłka to super sprawa, ale nic nie daje takiej frajdy, jak mecz w prawdziwym wydaniu. A co gdyby połączyć te dwa światy i uczyć młodych pasji do sportu właśnie poprzez grę komputerową? EA postanowiło w ramach akcji EA SPORTS FC FUTURES udostępnić bibliotekę treningów znaną z FC 24 i uzupełnić ją o profesjonalny komentarz legendy futbolu, Iana Wrighta – wszystko po to, by pomóc młodym sportowcom poprawić ich wyniki na boisku.

EA Sports i UEFA chcą promować sport pośród najmłodszych

EA SPORTS FC FUTURES to inicjatywa, której celem jest inwestowanie w lokalną piłkę nożną i jej społeczności. Do projektu dołączyła UEFA wraz z własną serią wydarzeń Grassroots Festival of Football promujących dbanie o zdrowie poprzez futbol niezależnie od wieku. Współpraca obu podmiotów zaowocowała eventem w Sztokholmie, w trakcie którego EA ogłosiło bezpłatny dostęp do biblioteki treningów piłkarskich, wspartych doświadczeniem trenerów UEFA.

Źródło: EA

Pod tym adresem znajdziecie całą serię sesji drybling, rzutów wolnych czy celnego strzelania, a w rolę narratora wciela się tam ikona brytyjskiej piłki, Ian Wright. Ćwiczenia są przystosowane do wykorzystania w prawdziwych sesjach treningowych i przetłumaczone na 6 języków.

W wydarzeniu organizowanym przez EA Sports i UEFA wziął udział skrzydłowy Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski, który w towarzystwie uczniów z lokalnych szkół uczestniczył w grach i wyzwaniach zręcznościowych inspirowanych nowo wprowadzonymi praktykami szkoleniowymi.