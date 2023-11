Dodatek „Do wynajęcia” w The Sims 4 pozwoli wcielić się we właściciela nieruchomości

EA ogłosiło dziś nowe rozszerzenie do The Sims 4 – gracze będą musieli zmagać się z kapryśnymi lokatorami.

Narzekamy powszechnie na opłakaną sytuację polskiego rynku nieruchomości i każdy ma swoją wizję, jak powinno to wyglądać w idealnej rzeczywistości. Nowy dodatek do Sims 4 da Wam możliwość zrealizowania najbardziej utopijnych planów, a przy okazji poczucia na własnej skórze obowiązków najemcy – od poszukiwania wynajmującego aż po użeranie się z najbardziej kłopotliwymi lokatorami.

Przedsprzedaż dodatku „Do wynajęcia” rusza już dziś, a EA przygotowało prezent dla zamawiających

The Sims 4 to gra nieśmiertelna, która pomimo prawie dekady na karku wciąż otrzymuje rozszerzenia podtrzymujące ją przy życiu. Dziś EA i Maxis ujawniły dodatek Do wynajęcia dający fanom kultowego symulatora okazję do wcielenia się we właściciela nieruchomości pod wynajem. Podstawą dodatku będzie oczywiści budowanie mieszkań, apartamentowców, kamienic czy dupleksów, ale równie ważnym zadaniem będzie też dbanie o komfort ich mieszkańców. Gracz będzie odpowiedzialny za naprawę wyposażenia, walkę z plagami owadów, inspekcję starych budynków i ogólne dbanie o harmonijne relacje między sąsiadami.

Zarabianie na wynajmowanych mieszkaniach to przyjemna sprawa, ale wiąże się też z dużą odpowiedzialnością i umiejętnością selekcji lokatorów. Simowie – jak i ludzie – bywają kapryśni, a ci z dodatku Do wynajęcia otrzymają pięć nowych cech – między innymi wścibskość, hojność czy… przypałowość. Skłonni będą także do buntu jeśli zarządca nieruchomości nie będzie reagował na prośby i skargi.

Powiewem świeżości są także wyczekiwane przez graczy nowe typy parceli, dzięki którym posiadacze dodatku będą mogli stworzyć w pełni modyfikowalną parcelę z wieloma mieszkaniami, na której żyć może jednocześnie kilka rodzin. Pełną listę nowości znajdziecie tutaj.

Rozszerzenie Do wynajęcia możecie już teraz zamawiać w przedsprzedaży, a jeśli dokonacie zakupu między 2 listopada a 18 stycznia, to otrzymacie w gratisie dodatek Uliczne jedzenie. Premiera Do wynajęcia została zaplanowana na 7 grudnia.