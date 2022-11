Amazon Music to usługa streamingu muzyki, która nie jest specjalnie popularna w Polsce, ale za 3,99 euro miesięcznie oferuje dostęp do 75 mln piosenek. Teraz ma być dostępna w pakiecie Prime choć z ograniczeniami i póki co wygląda na to, że tylko w USA.

Amazon Music trafi do oferty Prime

Amazon Prime to usługa, która za niewielką miesięczną (lub nieco większą roczną) opłatę daje dostęp do licznych benefitów. Początkowo była to wersja abonamentu dająca darmową wysyłkę każdego zamówienia złożonego w sklepie Amazona, ale z czasem została znacznie rozbudowana. W Polsce za 49 PLN rocznie dostajemy dodatkowo między innymi dostęp do serwisu VOD - Prime Video oraz darmowych gier w ramach Prime Gaming. W USA jest jeszcze lepiej, bo tam benefitów jest znacznie więcej, a tym np. dostęp do ograniczonej biblioteki Amazon Music (2 mln utworów), ale też koszt abonamentu jest znacznie wyższy (139 USD rocznie). Od 1 listopada do pakietu dołączy dostęp do pełnej biblioteki Amazon Music, która w USA obejmuje ponad 100 mln piosenek.

Amazon Music to usługa, która w Polsce nie jest zbyt popularna, ale na całym świecie ustępuje tylko Spotify oraz Apple Music. Amazon sprzedaje ją w USA w abonamencie za 9,99 USD miesięcznie. W Europie biblioteka jest nieco skromniejsza (75 mln piosenek) przez co również cena jest bardziej atrakcyjna (3,99 euro miesięcznie). Teraz dostęp do biblioteki audio oraz wybranych podcastów ma być dostępny w ramach usługi Prime bez dodatkowych kosztów oraz, co chyba najważniejsze, bez reklam. Jest jednak pewien haczyk (a może nawet kilka). Przede wszystkim wygląda na to, że ogłoszenie póki co dotyczy tylko mieszkańców USA, w Polsce na stronach Amazona nie ma na ten temat ani słowa. Nie jest oczywiście wykluczone, że w przyszłości się to zmieni, ale raczej nie w najbliższej przyszłości.

Posiadacze abonamentu Amazon Prime w USA również muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Co prawda Amazon nie będzie oferował żadnych reklam w ramach tej usługi, ale nie pozwoli też słuchać konkretnych piosenek. Darmowa usługa daje dostęp do losowych piosenek w ramach konkretnej playlisty, albumu czy danego gatunku. Nie można włączyć sobie swojego ulubionego utworu i zapętlić go w kółko. Gigant musiał nałożyć jakieś ograniczenia, bo Amazon Music nadal będzie oferowany w cenie 9,99 USD miesięcznie i potrzebuje funkcji, dla których warto zapłacić te 120 USD rocznie. To w sumie niemal równowartość abonamentu Prime. Osoby, które jednak do tej pory korzystały z darmowej wersji Spotify w reklamami, a miały Prime'a będą z pewnością zainteresowane chociażby wypróbowaniem tego co oferuje Amazon.

