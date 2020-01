Jak to ma dokładnie wyglądać? Otóż Allegro od 2 kwietnia 2020 roku będzie obliczało prowizję od sprzedaży od kwoty całkowitej transakcji, czyli uwzględniającej też koszty dostawy, za które sprzedawcy obciążają kupujących. Dla przykładu:

Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 6%. Twój klient wybrał dostawę o wartości 18 zł. Prowizja 6% od kwoty 118 zł wyniesie więc 7,08 zł.

Jeśli jednak sprzedawca sprzedaje produkt spełniający warunki Allegro Smart! nic się nie zmienia:

Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł z kategorii objętej prowizją w wysokości 6%. Twój klient wybrał dostawę do punktu odbioru w ramach Allegro Smart! Prowizja 6% od kwoty 100 zł wyniesie więc 6 zł. Ta metoda dostawy jest dla kupującego bezpłatna, dlatego prowizja obejmuje tylko koszt towaru.

Taka zmiana powinna zminimalizować liczbę ofert bez znaczka Allegro Smart!, ale też i ofert z produktami w niskiej cenie (z wysokimi kosztami dostawy) od sprzedawców nie uczestniczących w programie, z uwagi na nieopłacalność takiej sprzedaży.

Allegro podzieli się kosztami dostawy w Allegro Smart! z kurierem

Kolejna istotna zmiana na Allegro dotyczy kosztów dostawy w programie Allegro Smart! z kurierem, a dokładniej przerzucenia części tych kosztów na sprzedawców.

Do 29 lutego nadal będzie to zerowy koszt po stronie sprzedawców, co Allegro tłumaczy wsparciem sprzedających w intensywnym okresie świątecznym i karnawałowym, ale od 1 marca promocja ta się kończy i część kosztów dostawy będą ponosić sprzedawcy – Allegro nazywa to – współfinansowaniem takiej dostawy przez sprzedawcę.

Allegro nadal będzie pokrywało większą część kosztów dostawy, ale pozostałą część sprzedawcy będą musieli pokryć w formie rabatu, którego będą udzielać kupującym. I tak, w przypadku dostawy Allegro miniKurier24 InPost, Allegro Kurier24 InPost, Kurier InPost, Pocztex Kurier24, Kurier DPD, Kurier DHL, Kurier FedEx, Kurier GLS, Kurier TNT Express, Kurier UPS, X-press Couriers – Allegro pokryje do 8 zł, przy maksymalnej cenie przesyłki 12,99 zł.

Natomiast w przypadku dostawy Pocztex Kurier 48, Allegro Pocztex Kurier 48 – Allegro pokryje do 6 zł przy maksymalnej cenie przesyłki 9,90 zł.