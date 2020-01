Gdzie się podziało stare, dobre Allegro? Tamte zakupy online nie wrócą

Z Allegro korzysta około 18 mln osób, zaś populacja naszego kraju zbliża się do liczby 40 mln. Serwis może więc pochwalić, że używa go prawie połowa naszego kraju, co jest zupełnie zrozumiałe, bo dla Allegro nie ma prawdziwej konkurencji. Przyznam, że coraz częściej dokonuję zakupu w (oficjalnych) sklepach online, gdzie ceny są często zbliżone lub niższe, gdyż ja nadal uznaję Allegro jako miejsce na zakupy rzeczy używanych, na znacznych zniżkach lub wręcz wyjątkowych i rzadko spotykanych. A te coraz częściej jest wyłowić spośród ogromu ofert i czasami trzeba naprawdę się nieco natrudzić, by wpisać odpowiednią frazę i używać filtrów, by dotrzeć do poszukiwanych przeze mnie przedmiotów. Nie jest tak, że wszystko, co robi teraz Allegro oceniam negatywnie. Pomysł z abonamentem za wysyłki, Allegro Smart, to bardzo fajna inicjatywa i jeśli ktoś dokonuje regularnie zakupów właśnie na Allegro, to jest to dla niego świetna propozycja.

Wiem, że Allegro już nigdy nie będzie takie samo jak kiedyś, ale wcale nie odnoszę wrażenia, że wprowadzane zmiany w czymkolwiek mi pomagają. A może powinienem ten tekst napisać też na Allegro Gadane :)