Jeśli zatęskniliście już za jakimś nowym forum internetowym, a dodatkowo sprzedajecie bądź kupujecie na Allegro, mam dla Was dobrą wiadomość, - Allegro otworzyło już dla wszystkich swój nowy serwis Allegro Gadane.

Ma to być miejsce, w którym zarówno kupujący i sprzedający będą mogli wymieniać się opiniami czy poradami odnoszącymi się do korzystania z Allegro, a także dyskutować o ofertach i produktach, dostępnych do sprzedaży w ich serwisie.

Jakub Kłoczewiak, dyrektor ds. relacji z klientami w Allegro:

Allegro tworzy 18 milionową społeczność kupujących i sprzedających, którzy lubią i chcą ze sobą rozmawiać, pytać o opinie innych czy dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami związanymi z naszą platformą. Dlatego postanowiliśmy stworzyć dla nich specjalną przestrzeń, w której będą mogli wchodzić ze sobą w interakcje, dyskutować i udzielać informacji na temat przyszłych funkcjonalności i usług serwisu.

Podobnie jak w przypadku Allegro Lokalnie w nowym serwisie Allegro Gadane nie trzeba zakładać nowego konta, wystarczy powiązać go jako aplikacja na swoim kocie na Allegro i zacząć normalnie korzystać z serwisu.

Allegro Gadane uruchomione zostało tak naprawdę jakiś czas temu wybranym użytkownikom, a w styczniu udostępnione zostało już dla wszystkich chętnych, więc nie znajdziecie tu totalnej pustki. Forum już tętni życiem, w momencie pisania tego tekstu online było 185 użytkowników, założonych zostało już 176 wątków i rozwiązano 15 tematów.

Nie jest to klasyczne forum, choć takie są oczekiwania użytkowników, by można było zakładać różne kategorie, miedzy innymi forum towarzyskie, związane z konkretnymi kategoriami produktów sprzedawanych na Allegro czy forum, gdzie będzie można składać propozycje i sugestie zmian na samym Allegro. Sugestie te są rozpatrywane właśnie do wdrożenia.

Na start mamy więc tylko trzy kategorie forum, dla kupujących jedna – Dyskusje kupujących, podzielona na trzy zakładki – Najnowsze, Rozwiązane i Ulubione (z największą liczbą oznaczeń komentarzy W punkt).

Druga i trzecia kategoria przeznaczona jest dla początkujących sprzedawców i tych już zaawansowanych, każda z nich również jest podzielona na wymienione wyżej zakładki.

Osobną częścią forum jest Blog Społeczności, gdzie można zapoznać się z bieżącymi komunikatami o ważnych wydarzeniach czy zmianach w serwisie od zarządzających Allegro Gadane.

Każdy z zalogowanych użytkowników ma przyporządkowaną rangę, łącznie jest ich 21, a wszyscy nowi na start dostają rangę Nowicjusz, kolejne przyznawane są w zależności od aktywności danego użytkownika.

Dość mocno rozbudowane są ustawienia forum na kontach użytkowników, można tu dostosować pod siebie praktycznie każdy element, jak wyświetlanie postów, wygląd na stronie głównej czy pole wprowadzania wpisów. Mamy tu też indywidualne statystyki korzystania z forum czy osobną zakładkę, gdzie można przeglądać posty, które dodaliśmy do subskrypcji czy zakładek.

Podsumowując, bardzo dobry pomysł, jak widać po pierwszym tygodniu od uruchomienia również potrzebny. Na forum pojawiło się już sporo wątków z pytaniami i problemami, z jakimi borykają się na co dzień użytkownicy tej platformy sprzedażowej, a przedstawiciele i moderatorzy Allegro starają się je po kolei rozwiązywać. Myślę, że brakowało takiego miejsca po zamknięciu projektu Cafe Allegro, dobrze więc, że powrócili do tego pomysłu w tej formie.