Ruszają dostawy tego samego dnia do automatów paczkowych Allegro One Box

Dostawy zakupionych na Allegro towarów metodą Allegro One Kurier, uruchomione zostały w kwietniu tego roku w wybranych miastach Polski. Allegro ma już na tyle dużo w nich automatów paczkowych, iż możliwe są teraz dostawy tego samego dnia do Allegro One Box.

Więcej o usłudze Allegro One Kurier możecie przeczytać w podlinkowanym wpisie, teraz do metody tej dołączają Allegro One Punkt i Box. Poszerza się też lista miast, w którym możemy liczyć na dostawy tego samego dnia (od poniedziałku do soboty). Oto ich aktualny wykaz:

Warszawa i okolice (m.in. Pruszków, Piaseczno, Ząbki, Łomianki + Legionowo, Jabłonna, Janki, Otwock, Zakręt, Wesoła, Marki, Zielonka, Piastów, Józefów, Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Magdalenka)

Poznań

Kraków

Lublin

Łódź

Wrocław

Częstochowa

Toruń

Katowice i wybrane miasta aglomeracji śląskiej (m.in. Bytom, Chorzów, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice i Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza).

Co z innymi miastami? Tutaj wciąż dostępne są dostawy następnego dnia (od poniedziałku do piątku) i w odróżnieniu od wymienionych wyżej miast, dostarczają je kurierzy firmy UPS.

Allegro One (Punkt, Box) Allegro One (Punkt, Box, Kurier) Jaki kurier odbiera i dostarcza przesyłki UPS Allegro One Kurier Jakie metody dostawy są w pakiecie Allegro One Box oraz Allegro One Punkt z dostawą jutro Allegro One Kurier, Allegro One Box oraz Allegro One Punkt z dostawą jutro oraz Allegro One Kurier i Allegro One Box z dostawą dzisiaj Kto może udostępnić pakiet sprzedający z kontem firmowym sprzedający z kontem firmowym, który nadaje przesyłki w wybranych miastach Gdzie dostarczymy przesyłki do automatów paczkowych oraz punktów odbioru sieci Allegro One w całym kraju do automatów paczkowych i punktów odbioru sieci Allegro One oraz na adres kupującego w wybranych miastach Kiedy dostarczamy przesyłki następnego dnia - od poniedziałku do piątku następnego i tego samego dnia - od poniedziałku do soboty

Allegro przekonuje w swoim komunikacie, iż według danych z poprzedniego miesiąca oferty z dostawą Allegro One Kurier generują aż 3,7 razy więcej zamówień od ofert z dostawą następnego dnia. To również szansa na nowych klientów, bo dla 80% kupujących na tej platformie dostawa tego samego dnia do automatów paczkowych jest wystarczającą zachętą na skorzystanie z zakupów na Allegro.

Jeśli chodzi o wymierne korzyści dla sprzedawców, korzystanie z dostaw Allegro One Box nie wiąże się z żadnymi opłatami do końca tego roku, a Allegro One Kurier kosztuje już od 0,99 zł za przesyłkę. Ponadto możliwy jest tu odbiór przesyłek przez kuriera dwa razy w ciągu dnia i brak kosztów zwracanych przesyłek przez klientów, niezależnie od ich powodów.

Źródło: Allegro.