Jakość ważniejsza od ceny – Polacy ostrożniejsi podczas zakupów w sieci

Wyższe ceny to większe wydatki, a tam, gdzie większe wydatki, tam Polak szuka oszczędności – nie oznacza to jednak, że w kwestii jakości chcemy iść na kompromisy.

Pandemia wyrobiła we mnie większy nawyk robienia zakupów przez internet. Teraz zamawianie artykułów spożywczych to całkowita norma, ale jeszcze do niedawna wizyta w supermarkecie wydawała się obowiązkowa. Nawet pospolitą wizytę w Żabce zastępuje dostawa w kilkanaście minut. Przesadnie wygodne? Może, ale w tym zaoszczędzonym czasie można zrobić wiele produktywniejszych rzeczy. I wiem, że takich osób jest więcej, bo fakty są następujące – trzy czwarte Polaków preferuje zakupy przez internet, a jednym z głównych motywatorów jest nierzadko niższa cena. Jednak i te trendy się zmieniają, bo jak pokazuje badanie SW Research, większość respondentów zwraca bardziej uwagę na jakość, a dopiero potem kieruje się metką.

Szukamy oszczędności, ale nie kosztem jakości

„Preferencje zakupowe w Internecie” to raport, który został przeprowadzony dla Allegro przez warszawską agencję badawczą SW Research. Miało wykazać, jakimi priorytetami i potrzebami kierują się konsumenci podczas zakupów w sieci. W trakcie badania przeprowadzono 1015 ankiet z próbą Polek i Polaków robiących zakupy online, w formie wywiadów przeprowadzanych przez internet. Wniosek jest prosty – jakość ponad ceną. Ale to nie wszystkie ciekawe wnioski.

Zacznijmy od tego, że sytuacja gospodarcza i postpandemiczny kryzys zmusiły wielu Polaków do zaciśnięcia pasa. Aż 86% respondentów deklaruje, że wydaje pieniądze ostrożniej niż kiedyś. W przypadku produktów do 50 zł ankietowani starają się zawracać uwagę głównie na promocje i cenowe okazje, a w przedziale od 50 do 150 zł jako istotne wskazywane są także koszta dostawy. Zakupy wymagające wydania powyżej 150 zł to już kwestia wyboru konkretnej i sprawdzonej platformy, a także preferowanej marki produktu.

Badani Polacy szukają oszczędności, ale raczej nie kosztem jakości. Dla ponad połowy respondentów (57,6%) ważniejsza jest jakość produktu niż jego cena. Co trzecia osoba uważa zaś, że to cena gra w przypadku zakupów pierwsze skrzypce. A jak sprawujemy kontrole nad oszczędzaniem? Przez porównywarki cenowe – 65% badanych najchętniej oszczędza porównując ceny produktów i wybierając najkorzystniejszą ofertę, a 53% wyznało, że porównuje ceny znacznie częściej, niż kiedyś. Wciąż istotny jest zaś czynnik motywacyjny w postaci pozytywnej opinii znajomego – 44,3% respondentów wybiera marki i sklepy właśnie na podstawie poleceń bliskich.