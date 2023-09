Kupowanie iPhone'a 14 w Polsce nie ma dziś sensu. Wszystko przez obniżki cen w Apple

Zaskoczenie i zagwozdkę, co zrobić ze starszymi smartfonami iPhone 14, - z pewnością zalegającymi jeszcze w tysiącach w magazynach, widać dziś w sklepach Orange, Play, Plus i T-Mobile, ale też w największych dwóch elektromarketach - EURO RTV AGD i Media Expert, z których tylko ten ostatni jak na razie właściwie zareagował - właściwie dla klientów. Sami operatorzy i sklepy mają problem.

Rozważmy tylko najtańszy model iPhone 14 128 GB, z droższymi modelami jest relatywnie większy problem. Nikt nie zna szczegółów umów Apple z dystrybutorami, to najpilniej strzeżona tajemnica w branży, ale załóżmy, że Apple sprzedało im wszystkie iPhone 14 128 GB przed premierą iPhone 15 po 5 tys. zł za sztukę. Po premierze obniżyło jego cenę w swoim sklepie o tysiąc złotych.



Jednocześnie cenę za iPhone 15 128 GB ustalił na niższym pułapie niż iPhone 14 128 GB.



Co mają zrobić sklepy w takiej sytuacji? Albo różnicę spisać na straty i sprzedać iPhone 14 w jak największej liczbie poniżej ceny sklepowej Apple, albo nadal próbować zarobić na nich jak najwięcej, ale w niewielkich liczbach sprzedanych sztuk.

Ceny iPhone 14 128 GB u operatorów

Zacznijmy od operatorów i cen tych iPhone bez abonamentu. Orange za model iPhone 14 128 GB ma jeszcze cenę 5 481,00 zł lub w ratach 0%,



Play wprawdzie już dużo taniej, ale bez rat i nadal drożej niż aktualnie w sklepie Apple - 4 299,00 zł.



Plus nie ma tego modelu w ofercie bez abonamentu, a w abonamencie kosztuje on 4 679,08 zł.



T-Mobile z kolei, podobnie jak Orange wycenia go jeszcze powyżej 5 tys. zł, a dokładnie 5 289,00 zł lub w ratach 0%.



Ceny iPhone 14 128 GB w elektromarketach

W przypadku elektromarketów mamy dwa skrajne przypadki. EURO RTV AGD w miejsce gdzie zwykle widzimy najniższą cenę z ostatnich 30 dni, widniej sugerowana cena Apple za ten model w wysokości 5 199,00 zł, a sam sklep w dzisiejszym hicie cenowym obniżył ją do 4 449,00 zł, a więc tylko 200 zł taniej niż iPhone 15 128 GB.



Natomiast Media Expert w zasadzie już od rana, nie wiem może nawet od północy, wprowadził cenę poniżej pułapu ustalonego od wczoraj przez Apple - na 3 999,00 zł.



Pamiętajmy przy tym, że to nie tylko iPhone 14 zalega jeszcze w magazynach, ale i starsze modele, jak iPhone 13 (trudno jedynie znaleźć już iPhone 13 mini).

Co jeszcze ciekawe w tym temacie, to niedawana promocja na Allegro, który to na początku września zaskoczył znacznymi obniżkami za starsze modele iPhone, które sięgały nawet 1,5 tys. zł mniej niż ceny sklepowe. Można więc podejrzewać, że rynek spodziewał się takiego obrotu sprawy już od jakiegoś czasu, więc było go wystarczająco dużo, by właściwie się do niego przygotować - z jak najmniejszymi stratami.

Tak więc, jeśli nosicie się obecnie z zamiarem kupna iPhone 14 czy iPhone 13, warto wstrzymać się jeszcze przez chwilę - podejrzewam, że ich cena spadnie z czasem u wszystkich, i to znacznie, a już na pewno po wprowadzeniu do regularnej sprzedaży iPhone 15.