Allegro idzie na noże z Amazonem, testuje wysyłki za darmo od 1 zł

Jedną z największych zalet programu Prime na Amazonie jest darmowa wysyłka bez limitu wartości koszyka. Za 49 złotych rocznie Amazon wszystkie produkty oznaczone znaczkiem Prime wyśle do nas za darmo bez względu na ich wartość. Biorąc pod uwagę, że ta lista produktów cały czas się powiększa, to daje nam to spore możliwości. Widzę to po sobie, przez ostatnie kilka tygodni zrobiłem na Amazonie już 8 zamówień, a większość z nich nie przekraczała 40 PLN, które gwarantuje darmową wysyłkę na Allegro. I głównie dlatego wybrałem Amazon, bo nawet jeśli cena produktu niekoniecznie jest niższa, to po uwzględnieniu wysyłki i tak bardziej się opłaca.

Allegro Smart z darmową wysyłką od 1 zł

Co więcej, moim zdaniem proces zakupowy w Amazonie jest nieco bardziej rozbudowany, a czas wysyłki zazwyczaj dłuższy niż na Allegro, ale i tak będę kierował swój wzrok na stronę giganta, jeśli będę chciał zamówić jakiś drobiazg. Z czasem przerodzi się to pewnie w nawyk i może faktycznie rzadziej zacznę zaglądać do polskiego serwisu. Jego włodarze nie chcą jednak do tego dopuścić i zaczynają testować nową usługę. Według doniesień portalu Cashless, Allegro zacznie dzisiaj oferować wybranym klientom darmową wysyłkę zamówień o wartości nawet 1 zł. Pod koniec października wystartowała podobna akcja, gdzie minimalna wartość zamówienia spadła do 25 zł. Teraz Allegro idzie na całość i będzie oferować darmową wysyłkę przy zakupie praktycznie każdego produktu.

Akcja ma potrwać od 30 listopada 2021 do 31 stycznia 2022. W tym czasie wybrani klienci dostaną mailową informację, że ich limit kwotowy na zakupy z darmową wysyłką w programie Smart spadł do 30 zł lub 1 zł. Będzie to dotyczyło zarówno dostawy do punktów jak i wysyłki realizowanej przez kurierów. Gdy program Smart startował, darmowa wysyłka kurierem była dostępna dopiero od 100 zł, później kwota spadła do 80 zł, a kilka tygodni temu do 40 zł. Wyraźnie widać, że Allegro nie zamierza tanio sprzedać skóry Amazonowi i jest gotowe do kolejnych obniżek. Po testach przekonamy się, czy taka usługa zostanie udostępniona dla wszystkich.

Swoją drogą taka segregacja klientów programu Smart, którzy przecież płacą za usługę tyle samo nie jest zbyt dobrym posunięciem marketingowym. Dlaczego mam być klientem gorszej kategorii i mieć gorsze warunki? Może Allegro powinno pójść w inną stronę i oferować np. darmową wysyłkę od 1 zł w programie Smart+, który będzie kosztował dajmy na to 99 zł rocznie? Jedno jest pewne, na tej wojnie z Amazonem skorzystamy wszyscy jako klienci, przynajmniej w krótkim terminie.