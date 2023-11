Zdalne otwieranie automatów paczkowych staje się jeszcze wygodniejsze!

Na dziś najwięcej automatów paczkowych ma InPost, których liczba przekracza już 20 tysięcy sztuk, na drugim miejscu mamy DPD z liczbą 5 tys. automatów (korzystają z maszyn SwipBox, z którym wcześniej współpracowała Poczta Polska), na trzecim Orlen - 3,5 tys. maszyn, a na czwartym Allegro One Box z 3 tys. automatów.

Od teraz skrytki w automatach Allegro One Box można otwierać bez konieczności wyciągania smartfona z kieszeni, przy pomocy aplikacji Allegro na Apple Watch na trzy sposoby:

zdalnie – wyłącznie z Allegro One Box

za pomocą kodu odbioru – z automatów paczkowych i punktów odbioru, jeśli umożliwiają odbiór przez kod

za pomocą kodu QR – z automatów paczkowych i punktów odbioru, jeśli umożliwiają odbiór przez kod QR.



Aby skorzystać z funkcji zdalnego otwierania skrytek, wystarczy będąc przy automacie uruchomić aplikację Allegro na Apple Watch i wybrać opcję zdalnego otwarcia skrytki z naszą paczką. Dodatkowo na zegarku wyświetli nam się kolor podświetlenia właściwej skrytki.



Jeśli wolimy odbierać paczki kodem, właściwą opcję - Pokaż kod QR, znajdziemy pod przyciskiem otwierania zdalnego.



Co z innymi automatami paczkowymi, na przykład Paczkomatami InPost? W przypadku innych automatów paczkowych, na Apple Watch wyświetli się nam tylko opcja - Otwórz kodem.



Po odebraniu przesyłki, na ekranie Apple Watch wyświetli się odpowiednia informacja, a w przypadku problemów z odbiorem opcja zgłoszenia takiego zdarzenia i kroki jakie w związku z tym musimy podjąć. Aplikacja Allegro na Apple Watch instaluje się automatycznie na Apple Watch (opcja domyślna na watchOS), jeśli mamy już ją zainstalowaną na telefonie.

Dla przypomnienia, od 25 października tego roku, sprzedawcy na Allegro muszą już dodawać automaty Allegro One Box do metod dostaw przy swoich ofertach sprzedażowych,- jest to warunek konieczny, by dane oferty mogły uzyskać oznaczenie Allegro Smart!.

Źródło: Allegro.