Allegro Lokalnie wprowadza usprawnienia, dzięki którym wysyłka staje się jeszcze wygodniejsza!

Korzystanie z Allegro Lokalnie staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej! Wszystko to dzięki wsparciu automatów paczkowych One Box!

Jeżeli regularnie korzystacie z platformy Allegro Lokalnie, to bez wątpienia ucieszy was wiadomość o zmianach w dostępności przesyłek w jej obrębie. Popularny serwis dla okazjonalnych sprzedających wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników i wprowadza dodatkową metodę dostawy. Mowa o niedostępnych tam dotychczas automatach One Box. To rozwiązanie nie tylko ułatwi proces wysyłki i odbioru zamówień, ale także eliminuje problematyczną kwestię konieczności drukowania etykiet.

Czym są Allegro One Box i jakie korzyści niosą dla użytkowników?

Allegro Lokalnie od początku dostarcza wygodne i przyjazne narzędzia dla sprzedających i kupujących. Portal skupia się przede wszystkim na handlu różnorodnymi przedmiotami z drugiej ręki. Jednym z wyzwań dla użytkowników było drukowanie etykiet wysyłkowych. Teraz, dzięki wprowadzeniu dostawy do automatów One Box, Allegro Lokalnie wyeliminowało ten problem - można w nich nadawać paczki bez etykiety!

Współpraca Allegro Lokalnie z automatami One Box otwiera nowe możliwości dla sprzedających, pozwalając im na dostarczanie zamówień do specjalnych skrytek w automatach w wyjątkowo prosty sposób. Asem w rękawie nowej opcji dostawy jest także brak wymogu drukowania etykiet. To bez wątpienia ogromny krok naprzód w kwestii wygody całego procesu wysyłki, który dla wielu od zawsze jest największą zmorą internetowego handlu. Zmiana, która przełoży się na jeszcze bardziej płynną i efektywną sprzedaż.

Allegro One Box i Allegro Smart! — połączenie idealne

Jednym z kluczowych elementów nowego rozwiązania jest... objęcie dostawy do automatów One Box pakietem Allegro Smart! Co to oznacza w praktyce? Kupujący abonenci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z tą formą dostawy. To podejście do wysyłki, które pozwoli przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów do serwisu z ogłoszeniami. Ponadto administracja platformy wraz z partnerami biznesowymi przygotowała także specjalne bonusy, w tym możliwości uzyskania kodu na pobranie darmowego e-booka lub audiobooka.

Warto też mieć na uwadze, że korzystając z tej formy dostawy — przyczyniamy się do zrównoważonego podejścia do handlu. Te same urządzenia mogą posłużyć także do elektrozwrotów rozmaitych produktów. Umożliwiają konsumentom przesłanie zużytych sprzętów elektronicznych, by dać im drugie życie.

Należy podkreślić, że Allegro One Box to znacznie więcej niż tylko ułatwienie w procesie dostawy. Automaty paczkowe One Box są stworzone we współpracy z lokalnymi społecznościami, co daje im dodatkowego blasku. Są też tak dostosowane, by w pełni komfortowo mogły z nich korzystać także osoby słabowidzące i niewidome. Firma od początku podkreśla swoje zaangażowanie w tworzenie rozwiązań, które będą dostępne dla każdego. Automaty paczkowe Allegro One Box znaleźć można na terenie całej Polski. Każdy łatwo może sprawdzić ich lokalizację za pośrednictwem specjalnie przygotowanej mapy na dedykowanej platformie stronie internetowej.

Sprzedaż przedmiotów z drugiej ręki jeszcze nigdy nie była łatwiejsza!

Niechciany prezent, nadprogramowe ubrania czy gadżety z których już nie korzystamy? Wszyscy mniej lub bardziej potykamy się o tego typu przedmioty. Zamiast się nimi irytować czy wyrzucać — warto zadbać o to, by posłużyły jeszcze potrzebującym! Teraz dzięki nowej opcji wysyłki i ułatwieniu całego procesu dostawy, staje się to jeszcze mniej skomplikowane. A dzięki zadbaniu o opcje dostępności i zrównoważony rozwój — platforma staje się dostępna dla każdego. Bez wyrzeczeń i jakichkolwiek problemów. Sprawdźcie sami!