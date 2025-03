Allegro ma nowego prezesa! To Polak, kiedyś kierował home.pl

Allegro przed chwilą poinformowało, iż wybrało nowego prezesa, który zastąpi Roya Perticucciego, a który to objął to stanowisko w lipcu 2022 roku (poprzednia zmiana miała miejsce w 2018 roku, kiedy to CEO Allegro został Francois Nuyts).

Nowym prezesem został Marcin Kuśmierz - wieloletni CEO home.pl czy później platformy Shoper.

Gary McGann, Przewodniczący Rady Dyrektorów oraz Niezależny Dyrektor Niewykonawczy Allegro.eu:

Marcin Kuśmierz formalnie zasiądzie na fotelu prezesa Allegro już 5 maja 2025 roku, a ustępujący Roy Perticucci po tej dacie będzie piastował rolę Specjalnego Doradcy Grupy Allegro.

Marcin Kuśmierz, nowy prezes Allegro:

To dla mnie wielki zaszczyt móc rozpocząć nową przygodę zawodową jako prezes Allegro. To prawdziwy polski czempion technologiczny i jestem dumny i podekscytowany, że mogę dołączyć do tego zespołu. Moją ambicją jest, aby Allegro stało się platformą e-commerce pierwszego wyboru dla jeszcze większej liczby konsumentów i sprzedawców. Jestem pewny, że możemy to osiągnąć, czerpiąc z naszego dziedzictwa oraz kreatywności i innowacyjności wielu ambitnych i utalentowanych pracowników w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Tak więc po wielu latach na stanowisko szefa Allegro wraca rodak, to do tego niezwykle doświadczony menadżer, który w swojej 25-letniej karierze może pochwalić się wieloma sukcesami. W tym we wspomnianej już firmie hostingowej home.pl, która stała się numerem 1 w Polsce pod jego sterami. Później z kolei z platformą Shoper uzyskał najwyższy wzrost spośród wszystkich platform e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2021-2024 i doprowadził ją pod swoim przewodnictwem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Allegro.