Allegro zrobi wszystko, żebyś zapomniał o Paczkomatach

Dzięki tej współpracy kupujący na Allegro zyskali dostęp do ponad 11 600 nowych punktów odbioru, co sprawia, że całkowita sieć Allegro Delivery liczy już ponad 45 tysięcy punktów odbioru w całej Polsce.

Czym jest Allegro Delivery i dlaczego to przełom?

Allegro Delivery to sieć partnerska oparta na współpracy kilku niezależnych operatorów logistycznych, dostępna w jednej aplikacji Allegro. Kluczową zaletą tej usługi jest to, że Allegro przejmuje tu pełną odpowiedzialność za cały proces dostawy - od momentu nadania paczki przez sprzedającego, aż po ewentualne reklamacje czy zwroty.

Dla klientów oznacza to prostotę i wygodę - mogą wybrać dowolny punkt odbioru w ramach sieci Allegro Delivery, a wszystkie informacje i opcje zarządzania przesyłką znajdą w jednej aplikacji Allegro.

Partnerzy Allegro Delivery - potężna koalicja logistyczna

Aktualnie partnerski model Allegro Delivery obejmuje trzech głównych graczy:

Allegro One - własna sieć logistyczna platformy, która oferuje:

4 500 automatów paczkowych Allegro One Box,

3 300 punktów odbioru Allegro One Punkt,

dostawy kurierskie Allegro One Kurier.

ORLEN Paczka - zapewniająca:

6 200 automatów paczkowych,

6 300 punktów odbioru,

DHL eCommerce Polska, który wnosi:

6 500 automatów DHL BOX 24/7, w tym 1 600 przy sieci Biedronka,

22 000 punktów odbioru DHL POP, w tym 11 600 w sklepach Żabka,

dostawy kurierskie DHL.

Łącznie daje to blisko 18 tysięcy samych automatów paczkowych w całym kraju, co stanowi poważną konkurencję dla dominującego InPostu z jego 25,7 tys. Paczkomatami.

Co więcej samo Allegro nie zamierza spocząć na laurach. W 2025 roku firma planuje powiększyć swoją sieć One Boxów o kolejne 2,5 tysięcy automatów. To oznaczałoby zwiększenie obecnej liczby 4,5 tys. automatów do około 7 tys. urządzeń, a przecież pozostali partnerzy logistycznie też nadal rosną.

Współpraca z Żabką - strategiczny ruch

Dołączenie sieci Żabka do programu Allegro Delivery przez partnera DHL, wydaje się przemyślanym strategicznym ruchem, w kierunku pełnego usamodzielnienia się Allegro z własną siecią logistyczną. Żabka, jako jedna z najpopularniejszych marek convenience w Polsce, oferuje bowiem:

sklepy Żabki otwarte przez 7 dni w tygodniu,

w dogodnych dla klientów godzinach - zazwyczaj od 6:00 do 23:00,

powszechną dostępność - sieć Żabka to ponad 11 600 punktów rozmieszczonych w całej Polsce, również w małych miejscowościach

Konkurencja z InPostem nabiera tempa

Rozwój Allegro Delivery to wyraźna odpowiedź na dominację InPostu na polskim rynku i rosnące koszty współpracy z tym operatorem.

Obecnie Allegro ma już mocne argumenty przy negocjacjach kolejnych umów z InPostem - dzięki własnej sieci dostaw może zagrozić ograniczeniem współpracy. W raporcie finansowym firma jasno stwierdziła, że dostawy realizowane przez InPost w przeliczeniu na paczkę są najdroższe ze wszystkich operatorów logistycznych.

Co więcej, konflikt między gigantami nasila się ostatnio - InPost oskarża Allegro o nieuczciwe promowanie własnych metod dostawy, a klienci skarżą się, że Allegro automatycznie zmienia wybraną przez nich metodę dostawy z Paczkomatu InPost na Allegro Delivery.

Przyszłość rynku dostaw w Polsce

Współpraca Allegro Delivery z Żabką to kolejny krok w kierunku dywersyfikacji polskiego rynku dostaw e-commerce. Dotychczasowa dominacja InPostu może być poważnie zakwestionowana przez sojusz największej platformy handlowej z kluczowymi operatorami logistycznymi.

Ta strategia powinna zmusić InPost do rewizji polityki cenowej i większego otwarcia na negocjacje z platformami e-commerce, a nie na wieszczenia ich końca.

Źródło: Allegro.