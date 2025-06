Jak Polacy płacą za zakupy w sieci? Absolutna dominacja

Kwartalne wyniki BLIKA, w zasadzie od samego startu usługi, nie pozostawiają złudzeń — płatności tym sposobem za zakupy w sieci to absolutna dominacja wśród Polaków. Co jednak z pozostałymi płatnościami? Przecież nie zniknęły wraz z pojawieniem się BLIKA.

Pewne światło na to rzucają nam wyniki cyklicznego badania Autopay - „Finanse Polek i Polaków 2025”, które systematycznie są publikowane wraz z długoterminowymi zmianami w tym zakresie.

Zanim jednak przejdziemy do tych wyników sprawdźmy twarde dane, jakimi dysponujemy, a te udostępnia PSP jeśli chodzi o BLIKA i NBP jeśli chodzi o karty płatnicze.

I tak, ostatnie wyniki BLIKA mamy za I kwartał 2025 roku - 325,5 mln transakcji online, z roku na rok kilkanaście procent więcej.

W przypadku wartości tych transakcji mówimy o 49,5 mld zł.

Karty płatnicze z kolei (ostatnie dane NBP z IV kwartału 2024), odpowiadają za 82 mln transakcji na kwotę 14,8 mld zł. Przepaść.

Wszystkie formy płatności w sieci — preferencje Polaków

Popularność pozostałych form płatności w sieci możemy sprawdzić w odniesieniu do preferencji rodaków w tym zakresie. Patrząc jednak po BLIKU i kartach płatniczych w zestawieniu z wyżej podanymi twardymi danymi liczbowi, ma to swoje rzeczywiste przełożenie na faktyczne wykorzystywanie tych form płatniczych.

64% Polaków płaci za zakupy w sieci BLIKIEM, natomiast kartami płatniczymi 37%. Z tym że jeśli chodzi o progres, BLIK rośnie z roku na rok, a karty płatnicze zatrzymały się kilka lat temu na poziomie poniżej 40%. Nie tylko karty zresztą, w latach 2019 - 2021 stracili pozostali liderzy.

Jak wiemy to okres wybuch pandemii i punkt zwrotny w preferencjach i wybieranych formach płatności, w zasadzie wszystkie popularne do tej formy płatności od tego okresu zanurkowały:

za pobraniem — z 46% do 24%,

przelewy — z 43% do 34%,

bramki płatnicze — z 50% do 43%,

gotówka — z 17% do 9%.

Pozostałe formy płatności, takie jak Google Play, Apple Pay, raty czy płatności odroczone rosną bardzo powoli od tego okresu, przynajmniej jeśli chodzi o ogólne dane.

Wojciech Murawski z Autopay:

W porównaniu z 2024 rokiem, spadło zainteresowanie samodzielnym wykonywaniem przelewu czy płatnościami za pobraniem — w obu przypadkach odpowiedź wskazało mniej niż 30 proc. badanych. Widać natomiast, że rośnie liczba użytkowników, którzy korzystają z płatności odroczonych, a także Google Pay czy Apple Pay. Dwie ostatnie metody są bardzo popularne wśród osób między 18. a 34. rokiem życia. Wybiera je co piąta osoba w tej grupie wiekowej.

Co sprawiło, że BLIK tak zdominował rynek płatności w sieci? Na pewno wygoda i szybkość takich płatności — bez podawania danych, przepisanie kodu, autoryzacja i po sprawie. Taką formę płatności preferuje od kilku lat 78% rodaków.

Wojciech Murawski, co-CEO Autopay:

Gdy w sklepie stacjonarnym w kolejce do kasy utknie tylko jedna osoba przed nami — jeszcze poczekamy. Ale w świecie online, jeśli coś trwa pięć sekund za długo, szybko zamykamy stronę i odpuszczamy. Ten "cyfrowy brak cierpliwości" staje się znakiem czasów i ważnym zjawiskiem w branży ecommerce. Klienci porzucają koszyki, gdy strona się zawiesi, formularz za długo się ładuje lub, gdy nie znajdą swojej ulubionej metody płatności.

W badaniu Autopay nie padło pytanie, co do konkretnych form płatności, ale 61% porzuconych koszyków z uwagi na brak dogodnej formy płatności, z pewnością wymusiło na sklepach dodanie wszystkich możliwych form, jakie wyżej wymieniliśmy. Niemniej i tak wydaje mi się, że większość tak odpowiadających z tyłu głowy miała właśnie BLIKA. Osobiście od dawna nie spotkałem się w sieci ze sklepem internetowym, który by nie miał w opcjach tej formy płatności.

Źródło: Autopay/PSP/NBP.

