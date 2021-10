Allegro najtańsze w historii, Amazon dobija kurs polskiej spółki

Amazon nie lekceważy polskiego rynku

Według najnowszego badania E-commerce w Polsce opublikowanego pod koniec września, aż 77% internautów w Polsce (22 mln osób) dokonuje zakupów online. Większość z nich robi to w polskich sklepach, ale już 1/3 robiła także zakupy w sklepach zagranicznych, takich jak choćby Aliexpress. Nic w tym dziwnego, bo według tego samego badania, Aliexpress jest trzecią najbardziej rozpoznawalną marką odnośnie zakupów w sieci w Polsce. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Allegro, które w gronie trzech najpopularniejszych usług wymienia 84% respondentów. Drugie miejsce należy do serwisu OLX (43%). Dopiero na 5. miejscu jest Amazon (13%), który oficjalnie do Polski wszedł w marcu 2021 roku, ale już wcześniej wysyłał zamówienia do naszego kraju zrobione za pośrednictwem np. niemieckiej lub francuskiej wersji swojego serwisu.

Amazon znany jest z tego, że na każdy rynek, na którym się pojawia wchodzi bardzo metodycznie. Wygląda na to, że podobnie jest również w Polsce, gdzie najpierw spółka zaczęła szukać firm, które chciałyby za pośrednictwem jej platformy sprzedawać towary, a dopiero później otworzyła się oficjalnie na nasz rynek. Pierwsze plotki pojawiły się w styczniu 2021 roku i od tego momentu kurs giełdowy Allegro nigdy nie był już wyżej. Spółka sprzedawała swoje akcje w ofercie pierwotnej po 43 PLN niemal dokładnie rok temu. Po debiucie akcje szybko urosły do 70 PLN, a w trakcie zaostrzania pandemicznych ograniczeń były blisko wyceny 100 PLN, co przekładało się na wartość spółki na poziomie 100 mld PLN. Nigdy wcześniej żadna spółka notowana na GPW nie osiągnęła takiej wyceny.

Amazon Prime dobija Allegro

Od stycznia do dzisiaj cena akcji spadła praktycznie o połowę, na wykresie wyraźnie widać, że oficjalne wejście Amazona do Polski, a później uruchomienie usługi Prime, miało ogromny wpływ na jego zachowanie. Szczególnie ten ostatni ruch Amazona jest znaczący. Firma zazwyczaj uruchamia ofertę Prime po 2 latach od wejścia na dany rynek, w Polsce zrobiła to po pół roku i w dodatku przed najbardziej gorącym okresem w branży e-commerce. Jakby tego było mało to oferta Prime w Polsce jest najtańsza na świecie i to z pewnością nie przypadek, że kosztuje 49 PLN rocznie, tyle samo co pakiet Smart w Allegro. Amazon w tej cenie oferuje jednak nie tylko darmowe wysyłki bez limitu kwotowego, ale też rozbudowany serwis VOD oraz darmowe gry.

Trudno w tej chwili wskazać wartość, przy której cena akcji mogłaby się zatrzymać. Na tle branży Allegro jako zdecydowany lider w Polsce wyceniane jest nadal bardzo wysoko, a konkurencja ze strony Amazona z pewnością nie pomoże. Wiele wskazuje na to, że Allegro dochodzi powoli do ściany, z usług serwisu korzystają praktycznie wszyscy Polacy, którzy robią zakupy w internecie. Może być zatem trudno nadal tak dynamicznie zwiększać przychody (o 30% rocznie) jak do tej pory, mając za konkurenta światowego giganta. Spółka z pewnością jednak nie zamierza odpuszczać walki o polskiego konsumenta, tym bardziej, że Amazon ma jeszcze sporo do nadrobienia. Przykładem jest chociażby ostatnia oferta dla wybranych grup klientów obniżająca próg darmowej dostawy do 20/25/30 złotych.

Nie taki Amazon fajny jak go malują

Allegro ma lata doświadczenia z polskim odbiorcą, a jego program Smart to był strzał w dziesiątkę. Korzystam z usługi od początku i według statystyk zaoszczędziłem już niemal 3000 PLN na wysyłkach. Największa zaleta to szybkie dostawy dzięki Paczkomatom. W większości przypadków dostawa ma miejsce w ciągu 48 godzin, a zdarzyły mi się sytuacje, że paczkę dostałem nawet w mniej niż 24 godziny. Amazon Prime tak dobrych warunków jeszcze nie ma, mimo tego, że też oferuje dostawę do Paczkomatów lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zazwyczaj jednak jasno informuje o tym kiedy paczka zostanie dostarczona. Abonament wykupiłem chociażby ze względu na Prime Video, ale jeśli chodzi o zakupy to nadal wolę korzystać z Allegro. W Amazon.pl kupiłem do tej pory 2 przedmioty, korzystając z tego, że darmowa wysyłka jest bez limitu cenowego. Jeden z nich dotarł w 2 dni, a drugi trafi do mnie podobno środę, tydzień od zamówienia (trzeba jednak uwzględnić po drodze długi weekend).

Pozostaje też jeszcze kwestia przyzwyczajenia, interfejs i wyszkukiwarka na Allegro są mi znane i wygodnie mi się z nich korzysta. W Amazonie nie zawsze działa to zbyt dobrze i nie jest tak przejrzyste. Sam proces zakupowy też jest moim zdaniem nieco bardziej skomplikowany (choćby wybór formy dostawy czy brak na liście mojego Paczkomatu, mimo obecności innych w moim mieście), to wszystko z czasem można będzie poprawić. Prawdziwa batalia będzie miała jednak miejsce w okolicach Black Friday i wtedy przekonamy się jak bardzo Amazon zamierza podciąć skrzydła Allegro. Bez współpracy z większą liczbą polskich sprzedawców może być mu trudno przebić się do świadomości polskiego konsumenta, ale jestem pewny, że już teraz nad tym pracują. Nam natomiast pozostaje się tylko z tego cieszyć i korzystać, mając jedne z najlepszych warunków do zakupów internetowych na świecie.