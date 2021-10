Amazon Prime Gaming w listopadzie. Gry i dodatki w cenie abonamentu

Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca dodatki do gier, darmowe tytuły i dostęp do Twitch Prime. A co ciekawego pojawi się w listopadzie? Jest na co czekać!

Prime Gaming oferuje dodatkowe zawartości w najpopularniejszych grach, darmowe tytuły do pobrania oraz bezpłatną miesięczną subskrypcję kanału w serwisie Twitch. Wszystko w ramach jednego abonamentu Amazon Prime zawierającego darmowe dostawy, specjalne zniżki i dostęp do świetnego serwisu VOD z filmami, serialami, animacjami i dokumentami. Do końca miesiąca nadal macie możliwość przypisania do swoich kont i pobrania kilku interesujących gier. W październiku są to STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit’s Grand Adventures, Blue Fire, Tiny Robots Recharged, Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape, Secret Files 3.

W listopadzie lista darmowych gier, które będzie można pobrać z wykorzystaniem zewnętrznych sklepów (GOG, Epic, Origin, itp.) się zmieni i będzie jeszcze mocniejsza. Od 1 listopada na odebranie czekać będą: Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Dragon Age Inquisition. Trzy mocne pozycje, obok których nie można przejść obojętnie. Jednak to nie wszystko. W przyszłym miesiącu za darmo otrzymacie także Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers oraz Secret Files: Sam Peters. Zapowiada się naprawdę interesujący listopad.

Amazon Prime Gaming. Darmowe gry i dodatki do najpopularniejszych tytułów

Amazon Prime Gaming to także bonusy do gier free-to-play. Współpraca ze studiem Riot Games zaowocowała bonusami w grze League of Legends. To m.in. specjalna kapsuła Prime Gaming zawierająca ekstra punkty i wirtualną walutę do wydania w cyfrowym sklepiku w grze. Dla widzów e-sportowych zmagań w Mistrzostwach Świata League of Legends przygotowano specjalną emotkę. Nie zapomniano też o graczach mobilnej odsłony League of Legends: Wild Rift. Przez rok od 18 listopada, co dwa tygodnie dla posiadaczy abonamentu Prime rozdawane będą przedmioty do wykorzystania w grze.

W ramach abonamentu Amazon Prime Gaming otrzymacie także dodatki do płatnych gier. Do odebrania już teraz czekają bonusy do Far Cry 6, Call of Duty: Black Ops Cold War and Warzone, Fall Guys, Warframe, Free Fire. 19 listopada będziecie mogli odebrać dodatki do World of Warships. W zależności od tytuły dodatkowa zawartość dostępna jest na wszystkie platformy.