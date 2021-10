Jeżeli robisz regularnie zakupy na Allegro, to prawdopodobnie już od dawna korzystasz z ich abonamentu Smart, oferującego m.in. darmowe wysyłki powyżej jakiejś kwoty. Te różnią się w zależności od typu wysyłki, ale takim minimum od początku jest 40 złotych. Część użytkowników przez najbliższe tygodnie liczyć na darmową wysyłkę już dla zakupów od 25 złotych. Szczęściarze!

25 złotych wystarczy, do darmowej wysyłki z Allegro Smart! - pod warunkiem, że załapaliście się do prowadzonego przez portal testu

Jak informują użytkownicy serwisu Pepper, część abonentów Allegro Smart! otrzymuje wiadomości e-mail informujące o darmowej dostawie od 25 złotych. Autor wpisu, o nicku gienek5111, może liczyć na taki przywilej aż do 3 stycznia przyszłego roku — czyli na zakupy bożonarodzeniowe będzie jak znalazł. Społeczność Peppera w mig zainteresowała się tematem i dopytała u źródła o co w tym chodzi. Niestety - oferta, nie jest dostępna dla wszystkich. Jak poinformowała podczas czatu jedna z konsultantek:

w dniach 26-31.10 będzie przeprowadzany test w którym niektórym kupującym będzie udostępniana taka możliwość.

Komentujący ofertę pół-żartem, a pół-serio piszą, że niebawem w portalu doczekać możemy się wysypu ofert po 24,99 zł - no i kto nigdy dla darmowej wysyłki nie dobierał drobiazgów za kilka złotych, niech pierwszy rzuci kamieniem. Niestety, sam nie mam na tyle szczęścia, by trafić do grona osób załapujących się do programu testowego. Ale sprawdzajcie skrzynki, może okazać się, że przynajmniej do stycznia nie będziecie musieli na siłę wypełniać koszyków do (dotychczas minimalnych) 40 złotych.