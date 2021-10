Zakupy na Allegro z Touch-ID lub Face-ID oraz zdalne otwieranie skrytek w automatach paczkowych

To już chyba ostatnie zmiany na Allegro przed gorącym okresem przedświątecznym. Zostaną udostępnione 8 i 17 listopada, a co z nich można wyczytać?

Są to głównie zmiany w regulaminach, ale jak to zwykle bywa wiążą się one z wprowadzeniem konkretnych nowości. Dwie najciekawsze z nich zawarłem już w tytule tego wpisu.

Automaty paczkowe Allegro - start 8 listopada?

Allegro od kilku miesięcy już stawia własne automaty paczkowe w największych miastach Polski, sam trafiłem na dwa takie automaty. Na razie nie można z nich korzystać, panel dotykowy spełnia tylko rolę informacyjną.

Allegro zapowiedziało uruchomienie ich jesienią, a do końca roku ma zostać oddanych do użytku 1500 takich automatów - w przyszłym roku ich liczba się podwoi.

Ze zmian w regulaminie Allegro - dodany podpunkt j w punkcie 14.1 możemy wyczytać, iż skrytki w automatach paczkowych będzie można otwierać zdalnie przy użyciu aplikacji mobilnej Allegro, czyli podobnie jak w Paczkomatach InPostu przy użyciu InPost Mobile, jak i w automatach Orlen przy użyciu aplikacji Orlen Paczka.

Warunek jest tu jeden - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych o naszej lokalizacji. Stąd zmiana w regulaminie, która wejdzie w życie 8 listopada - prawdopodobnie będzie to więc dzień uruchomienia automatów paczkowych Allegro.

Zakupy na Allegro z Touch-ID lub Face-ID

Z kolei od 17 listopada posiadacze iPhonów będą mogli realizować płatności za zakupy w aplikacji mobilnej Allegro - opcja kupuję i płacę oraz Allegro Pay za pomocą odcisku palca lub skanu twarzy.

Aby móc skorzystać z tego szybkiego potwierdzania płatności, wystarczy w ustawieniach konta - Moje konto, zakładka Bezpieczeństwo włączyć opcję Touch-ID lub Face-ID.

Aion Bank będzie skupował wierzytelności Allegro Pay

Od 8 listopada, Allegro wprowadzi też zmiany w regulaminie Allegro Pay, które będą pozwalały na przetwarzanie naszych danych osobowych w przypadku sprzedaży wierzytelności.

Dane osobowe możemy przetwarzać także w związku z ewentualną sprzedażą wierzytelności. Możemy wtedy przekazać Twoje dane podmiotom, które zajmują się skupowaniem wierzytelności. Jeśli sprzedamy Twoją wierzytelność, informację o tym zobaczysz w panelu Allegro Pay.

Jak już wiemy, wierzytelności te będzie skupował na wyłączność Aion Bank, dzięki podpisanej tydzień temu umowie z Allegro.

Rafał Czernik, Director of Consumer Financial Services w Allegro:

Stawiamy kolejny krok, by zagwarantować rozwój naszej grupy w najbliższych latach, zgodnie z tym, co przedstawiliśmy kilka tygodni temu przy okazji udostępnienia Allegro Pay wszystkim chętnym. Dzięki umowie z Aion Bankiem zamierzamy zapewnić sobie wsparcie finansowe dla wypełniania naszych celów.

Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata, w jej ramach uzgodniono 6-miesięczny, odnawialny limit sprzedaży części portfela wierzytelności konsumenckich Allegro Pay w wysokości do 500 mln zł.

Inne zmiany na Allegro

Z pozostałych zmian na Allegro można wymienić wydłużony czas na opłacenie zakupów na Allegro za pomocą przelewu - z 7 dni do 14 dni kalendarzowych - zmiana od 8 listopada.

Również od 8 listopada będzie można szybciej ubiegać się o zwrot środków w ramach rekompensaty z Programu Ochrony Kupujących, gdy nie otrzymamy zakupów - z 14 dni czas ten został skrócony do 7 dni.

Z kolei od 17 listopada Allegro znacznie zwiększy liczbę ofert ramach zakupów firmowych Allegro Biznes, z terminem płatności do 60 dni po zakupach.

Źródło: Allegro.