Z Polski do Czech inPostem. Allegro z nowym sposobem dostaw przesyłek

W marcu tego roku informowaliśmy, że Allegro przygotowuje się do startu w Czechach, co równoznaczne jest z większą szansą na nowy rynek zbytu dla polskich sprzedawców. Teraz polska platforma poinformowała o nawiązaniu dalszej współpracy z firmą inPost, która zajmie się dostawą produktów do czeskich odbiorców. Jak czytamy na stronach serwisu dlahandlu.pl:

Allegro udostępni swoją sieć partnerom logistycznym, a InPost będzie odpowiedzialny za pierwszy etap transportu, tzw. “First Mile”. Charakterystyczna etykieta przewozowa z logotypami obu firm będzie widnieć na paczkach nadawanych do Czech u kuriera InPost, przez Paczkomat oraz w PaczkoPunkcie InPost. Firmy zakładają obsługę nawet 2 mln przesyłek do końca 2023 roku.

Co będzie oferować nowa usługa dla klientów z Czech? Obejmie ona przesyłki o maksymalnej wadze 30 kg oraz łącznie maksymalnych wymiarach 220 cm (szerokość + wysokość + długość), pod warunkiem, że długość najdłuższego boku nie wynosi więcej niż 120 cm.

InPost wyśle paczki z Allegro do Czech. Start nowej usługi

Jednak to nie inPost będzie dostarczał produkty po czeskiej stronie. Firma zajmie się transportem do granicy Polski, by następnie przekazać przesyłki któremuś z lokalnych przewoźników. Allegro informuje, że będzie to ich własny dostawca WE|DO lub inny zainteresowany operator. Warto tu przypomnieć, że w 2021 r. największa polska platforma sprzedażowa poinformowała o przejęciu jednego z największych graczy e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej - Mall Group a.s. Do finalizacji transakcji doszło w kwietniu 2022 r., a fuzja rozszerza możliwości grupy w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Chorwacji, niemal podwajając wielkość dostępnego rynku detalicznego w krajach o solidnych podstawach gospodarczych i atrakcyjnym potencjale wzrostu.

Ta nowa forma międzynarodowych przesyłek pod egidą Allegro to świetna wiadomość zarówno dla klientów, jak i sprzedawców. Przesyłki nadawane w Polsce za pośrednictwem InPost będą przechodzić do czeskich operatorów „Final Mile”, w tym do naszego WE|DO. Cieszymy się, że nasza współpraca z InPost umożliwiła nam stworzenie pionierskiej usługi, która jest szybka, prosta i skalowalna.

- mówi Roy Perticucci, prezes Allegro.

