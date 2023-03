Domena Allegro.cz działa już od jakiegoś czasu, ale dopiero wczoraj Allegro potwierdziło to oficjalnie i zdradziło pierwsze szczegóły, z którymi powinni się zapoznać polscy sprzedawcy, którzy chcą sprzedawać swoje produkty kupującym w Czechach.



Na początek nie najlepsza wiadomość dla polskich sprzedawców. Otóż Czesi nie lubią zostawiać swoich danych w sieci i swoje zakupy robią najczęściej bez zakładania konta - taką też możliwość będą mieli na Allegro.cz, gdzie udostępnione będzie konto gościa.

Do tego, najpopularniejszy formą płatności w Czechach jest płatność przy odbiorze (zarówno gotówką jak i kartą, również w automatach paczkowych), z której to korzysta aż 88% wszystkich kupujących w tym kraju, a dla 40% jest ona preferowana - w Polsce tylko dla 6%. Co więcej, brak tej formy płatności, może odstraszyć od kupna 20% z nich. Tu również więc na Allegro.cz udostępnione będą metody dostawy z opcją płatności za pobraniem.

Dobra wiadomość jest taka - dla sprzedawców obawiających się braku odbioru wysłanych zamówień i wysokich kosztów odesłania paczki - Allegro do końca 2023 roku pokryje znaczną część kosztów takiego zwrotu, po stronie sprzedawców pozostanie jedynie niska kwota manipulacyjna w wysokości 5 koron czeskich (1 zł).



W zasadzie, poza tymi niuansami dla polskich sprzedawców, którzy zechcą wystawiać swoje produkty na Allegro.cz - niewiele się zmieni. To co wystawiają w Polsce na Allegro.pl pojawi się na Allegro.cz - tłumaczeniem ofert zajmie się Allegro. Sprzedane produkty będzie można nadawać do Czech tak samo jak do tej pory w opcji - Wysyłam z Allegro lub przez usługę One Fulfillment by Allegro, nie będzie też trzeba dodawać nowego rachunku do wpłat - wystarczy uzupełnić obecny o numer SWIFT, a samo przewalutowanie koron na złotówki to już kwestia banku sprzedawcy.

Więcej informacji dla sprzedawców o starcie Allegro.cz dostępnych jest dla nich na stronach pomocy Allegro.

Źródło: Allegro