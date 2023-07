Wystarczy że pobierzesz aplikację i możesz odebrać nagrodę

Letnia wycieczka z AppGallery to specjalna promocja, w której za pobranie aplikacji można dostać nagrody - zarówno te cyfrowe, jak i rzeczowe. Co trzeba zrobić?

Huawei rusza z wakacyjną promocją swojego sklepu z aplikacjami AppGallery. "Letnia wycieczka" to specjalna akcja, w której z pobranie gier i aplikacji z AppGallery przyznawane są specjalne punkty, które można przeznaczyć na nagrody.

Jak zbierać punkty (lody) pobierając aplikacje ze sklepu AppGallery? Na stronie główne pojawia się specjalnie przygotowana lista z rekomendacjami. Jak podaje organizator, znajdziecie tam takie pozycje, które są niezbędne podczas przygotowań do wakacji, m.in.: Allegro, Empik, aplikacje bankowe czy InPost, jak i podczas samego wyjazdu, np. Yanosik, Bolt, Jakdojade, Pyszne.pl, KFC Polska, Pogoda & Radar, Librus czy CapCut. Jest też coś dla graczy. Punkty zdobędziecie za zainstalowanie takich tytułów, jak Angry Birds, Talking Tom, Summoners War, Mobile Legends czy PUBG Mobile. Lista aplikacji zostanie zaktualizowana 14 i 21 lipca 2023 r., co oznacza, że pojawi się więcej szans na zdobycie punktów i wymianę ich na nagrody.

Letnia wycieczka z AppGallery. Wystartowała wakacyjna promocja Huawei

Uczestnik może zdobyć 1 loda za pobranie dowolnej aplikacji ze strony Kampanii (maksymalnie 20 pobrań dziennie). Użytkownicy, którzy przed rozpoczęciem Kampanii pobrali z AppGallery którąkolwiek z aplikacji wskazanych na stronie Kampanii, nie mogą ponownie pobrać tych samych aplikacji, aby wziąć udział w tej Kampanii. Każda uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 lodów dziennie. Za ponowne pobranie tej samej aplikacji w czasie trwania Kampanii uczestnik nie otrzyma dodatkowych lodów.

A co jest do zdobycia? Nagrody to m.in. aplikacja Easy Voice Recorder w wersji Pro i sześciomiesięczna subskrypcja na usługę Tinder Plus. Użytkownicy mają również szansę na nagrody rzeczowych od Huawei, takich jak: smartopaski, słuchawki z serii FreeBuds, smartwatche z serii WATCH GT czy tablety MatePad 11. Można też dostać kupony na zakupy w AppGallery, np. 5 zł na zakupy za 20 zł, 10 zł za zakupy za 40 zł, czy 15 zł za zakupy za 50 zł. Każdemu ze zwycięzców może zostać przyznana tylko jedna nagroda rzeczowa więc warto przemyśleć na co zostaną wydane zebrane w czasie promocji punkty.

Pierwsza odsłona letniej kampanii już się rozpoczęła i potrwa do 26 lipca 2023 r., a druga odbędzie się w okresie od 27 lipca do 30 sierpnia.