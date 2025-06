Temu ma nowego dostawcę, a klienci głowy pełne obaw. Czy tym razem da radę?

O Poczcie Polskiej można powiedzieć wiele złego – długi czas dostarczeń, legendarne awiza czy sprzedaż bibelotów w placówkach zamiast sprawnego realizowania usług – ale przynajmniej spółka Skarbu Państwa stara się jako tako gonić zmieniającą się rzeczywistość internetowych zakupów, nawiązując współpracę z gigantami e-commerce. Od teraz będziecie mogli realizować dostawy z Temu przy pomocy krajowego podmiotu.

Reklama

Poczta Polska i Temu łączą siły

Poczta Polska poinformowała o nawiązaniu współpracy z popularną chińską platformą zakupową, która cieszy się nad Wisłą ogromną popularnością – korzysta z niej kilkanaście milionów Polaków. To efekt strategii polegającej na modelu Local-to-Local, którą Temu zapoczątkowało na przełomie 2023 i 2024 roku. Ma ona zachęcić lokalne firmy do sprzedaży na Temu, by 80 proc. sprzedaży w Europie realizować z lokalnych magazynów. Poczta Polska ma w tym celu wykorzystywać swoje centra logistyczne w Ciemnem koło Warszawy, Lisim Ogonie koło Bydgoszczy oraz we Wrocławiu.

Źródło: Depositphotos

Czego mogą spodziewać się klienci? Krajowy dostawca obiecuje wysoki standard logistyki i krótki czas dostawy, a także potwierdzenia telefoniczne przed doręczeniem czy możliwość śledzenia paczek w czasie rzeczywistym, zgodnie z obecnymi standardami.

Czy to wystarczy, by klienci zaufali Poczcie Polskiej? Cóż, czas pokaże – póki co w sieci roi się od prześmiewczych komentarzy i wątpliwości, bo krajowa spółka zdążyła przez lata przyzwyczaić nas do świadczenia usług stosunkowo niskiej jakości w porównaniu do prywatnych podmiotów. Warto jednak docenić inicjatywę – dzięki współpracy Poczty Polskiej z Temu klienci będą mogli odbierać przesyłki z ponad 22 tysięcy punktów, w tym ze sklepów takich sieci jak Żabka, Arhelan, Lewiatan czy Delikatesy Centrum.

Stock image from Depositphotos