Allegro rozpoczyna przekazywanie danych do skarbówki - od 2023 roku począwszy

Unijna dyrektywa DAC7 to temat, o którym informujemy Was od blisko dwóch lat. Z uwagi na opóźnienia jej wdrożenia w naszym porządku prawnym, jej skutki będą odczuwalne dla sprzedawców dopiero od teraz.

Nakłada bowiem ona na platformy sprzedażowe (Allegro, OLX czy Vinted), obowiązek raportowania do skarbówki danych sprzedawców, którzy przekroczą w roku obrotowym następujące limity - kwotowe i sprzedażowe:

2000 euro lub

30 transakcji na Allegro i Allegro Lokalnie.

W raporcie uwzględniamy tylko zrealizowane transakcje. To oznacza, że jeśli przyznaliśmy Ci rabat transakcyjny (zwrot prowizji) do danej transakcji, to nie podamy jej w raporcie. Przed wysłaniem raportu ponownie przeliczamy, czy limity nie zostały osiągnięte. Przykładowo: w 2024 sprzedający na Allegro Lokalnie zrealizował 30 transakcji. Do 2 transakcji otrzymał zwrot opłaty transakcyjnej. W takiej sytuacji nie wysyłamy raportu.

To powyższe „lub” jest tutaj ważne, wystarczy jeden z tych limitów nich przekroczyć, by dane danego sprzedawcy zostały przekazane. Jakie to dane?

Przede wszystkim będą to dane osobowe i adresowe, jak i podsumowanie sprzedaży (liczbę transakcji i wartość sprzedaży), sumę opłat transakcyjnych (prowizji od sprzedaży na Allegro i opłat za obsługę transakcji na Allegro Lokalnie) oraz numer rachunku bankowego.

Za jaki okres będzie to raport? Właśnie z uwagi na wspomniane opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy DAC7 w Polsce, platformy sprzedażowe zobowiązane są do przedłożenia do Krajowej Administracji Skarbowej do końca stycznia 2025 roku - danych z datą wsteczną, a więc będą to dane za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 oraz od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

Co jeszcze istotne, przekazywane podsumowanie o sprzedaży będzie dotyczyło danych z Allegro i Allegro Lokalnie łącznie, a odnosić się może do jednego konta zwykłego.

Źródło: Allegro.