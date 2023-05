Osobiście sam miałem do tej pory takie przeświadczenie i jednoznaczne skojarzenie: Vinted = sprzedaż ubrań. Tak rzeczywiście jest - to główny asortyment, jaki znajdziecie na stronie i w aplikacji mobilnej Vinted.



Jednak, jak zajrzycie do dostępnych kategorii, znajdziecie tam różne akcesoria, jak zegarki, domowe przedmioty wystroju wnętrz, ale także i przedmioty związane z szeroko rozumianą rozrywką, jak gry i konsole, muzyka czy książki.

Jak wystawić ofertę sprzedaży na stronie i w aplikacji Vinted?

Oczywiście najwygodniej Wam będzie wystawić do sprzedaży swój przedmiot z poziomu aplikacji mobilnej, dostępnej na Androida i iOS. Jednak sam formularz i cały proces dodawania jest tożsamy 1:1 z tym dostępnym na stronie. Dla ułatwienia więc pokażę go na zrzutach na stronie Vinted.



Zaczynamy rzecz jasna od dodania zdjęć ubrania czy przedmiotu, który chcemy sprzedać - możemy dodać do 20 zdjęć. W dalszej kolejności definiujemy tytuł oferty i jej krótki opis oraz wybieramy kategorię.



Tutaj już na podstawie zdjęcia, tytułu i opisu podsuwana jest nam prawidłowa kategoria, którą oczywiście możemy zmienić według własnego uznania. W przypadku koszulki, formularz bezbłędnie zasugerował odpowiednie kategorie.



Na koniec pozostaje już tylko określenie rozmiarów ubrań oraz samej przesyłki, no i ceny za wystawioną ofertę sprzedaży. Dodatkowo możemy już na etapie jej wprowadzania zaznaczyć opcję podbicia, której koszt zaczyna się od 5 zł za 3 dni, ale przy okazjonalnej sprzedaży ubrań w cenie, która nie przekracza kilkudziesięciu złotych mija się to z celem.

Ile to kosztuje wystawienie oferty sprzedaży na Vinted?

W tym miejscu było moje kolejne zaskoczenie - sprzedający nie ponoszą żadnych kosztów sprzedaży swoich ubrań czy wystawionych przedmiotów. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale wcale nie są one obligatoryjne. Tak jak wspominałem wyżej, możemy zdecydować się na podbicie swojej oferty dla lepszej jej widoczności w wynikach wyszukiwania - cena tej usługi uzależniona jest od wybranego czasu trwania (3 dni lub 7 dni) i ceny przedmiotu - przy kwocie kilkudziesięciu złotych wartości sprzedaży, koszt podbicia wynosi 5 zł.

Nieco więcej zapłacicie za możliwość wyświetlania swojej oferty w specjalnym wyróżnionych miejscach w serwisie i aplikacji mobilnej, w ramach usługi Sugerowane Oferty - jej cena to 14,95 zł za 7 dni.

Trzecim kosztem po stronie sprzedającego może być zdecydowanie się na wysyłkę indywidualną, a więc samodzielny wybór przewoźnika, metody dostawy i jej kosztu. Sprzedający opłaca ją sam z góry, ale co ważne ten koszt Vinted zwraca wraz z zapłatą za całe zamówienie po zakończeniu transakcji.



Domyślnie Vinted proponuje szereg form dostawy i przewoźników, których koszt ponoszą od razu przy zakupie sami kupujący. Również kupujący opłacają tutaj usługę ochrony kupujących w stałej wysokości 2,90 zł + 5% wartości sprzedawanego ubrania czy przedmiotu - z pominięciem kosztów wysyłki i innych opłat dodatkowych, wymienionych wyżej.

Formy płatności i wypłat zgromadzonych środków na Vinted

Na koniec pozostaje przyjrzeć się dostępnym formom płatności, no i wypłat już zebranych ze sprzedaży środków. Przy założeniu, iż nie będą nam potrzebne podbijania czy specjalne promowanie swoich ofert sprzedaży, do wypłaty zgromadzonych środków wystarczy Wam aktywowanie wirtualnego Portfela Vinted, a więc podanie danych osobowych, adresu, no i w ustawieniach konta numeru konta bankowego, na który będą one przelane. Jedyną formą wypłaty środków jest właśnie przelew na konto, a wymagana wysokość zgromadzonej kwoty do przelewu ustalono na 0,10 zł.



Z kolei, przy płatnościach za podbicia i wyróżnienia wymagane jest już dodanie danych karty płatniczej, z której będą pobierane te opłaty.



Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy mamy zgormadzone pieniądze w Portfelu Vinted - oczywiście te z finalizowanych już zamówień, oczekujące środki nie są dostępne do dysponowania nimi, dopóki transakcja sprzedaży się nie zakończy.