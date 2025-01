Zniesienie progu 150 euro przy zakupach na Temu, Shein czy AliExpress

Jako kluczową kwestię tej reformy, wskazuje zniesienie progu 150 euro w ramach zwolnień celnych przy zakupach, który obowiązuje na przykład na chińskich platformach sprzedażowych (Temu, Shein czy AliExpress, itp.). Jak argumentuje e-Izba jednocześnie, próg ten jest elementem częstych oszustw sprzedawców spoza UE (ang. heavily exploited by fraudsters).

Z danych Unii Europejskiej wynika, że aż 65% przesyłek z chińskich platform ma zaniżoną deklarowaną wartość, by zmieścić się w tym progu 150 euro i uniknąć należności celnych.

Izba Gospodarki Elektronicznej (dalej: „e-Izba”) zdecydowanie popiera działania mające na celu uszczelnienie systemu poboru należności celnych i podatku VAT od importu oraz tworzenie równych warunków konkurencji w ramach UE, w tym proponowaną zmianę w zakresie zniesienia progu EUR 150.

Co na to najbardziej zainteresowani? Rzeczpospolita zapytała biura prasowe chińskich platform, które to dość spokojnie przyjmują prace Unii Europejskiej nad reformą celną. Zarówno Shein, jak i AliExpress czy Temu deklarują otwartość na nowe regulacje i zapewniają o ich wdrożeniu, jak tylko zostaną przyjęte.

Zwolnienie z cła na importowane towary już teraz prowadzi do zaburzenia konkurencji w UE i budowania ogromnej i nadal rosnącej przewagi cenowej sprzedawców towarów detalicznych spoza UE nad europejskimi podmiotami w handlu elektronicznym, a dalsze utrzymywanie aktualnego progu w zakresie zwolnienia celnego będzie jedynie utrwalało występujące nieprawidłowości.

Polska e-Izba na koniec apelu wskazuje, żeby likwidacji EUR 150 nadać wysokiego priorytetu, aby zniesienie progu de minimis nastąpiło najpóźniej do 2026 roku.

Warto na koniec zerknąć w temacie, na najnowsze wyniki Mediapanelu od Gemiusa za grudzień 2024, według których to, platforma Temu już niemal dogoniła Allegro, z ponad 18 mln RU, którzy to średnio spędzają w serwisie już prawie godzinę.

Podobnie rzecz się ma z AliExpress jeśli chodzi o średni czas - tu mamy z kolei 10 mln RU, a w przypadku Shein - prawie 8 mln RU, ze średnim czasem na poziomie prawie pół godziny.

