Nie ignoruj Alertu RCB. Ten mógł uratować życie

Alert RCB wielokrotnie tracił na wiarygodności

Na Antywebie wielokrotnie już krytykowaliśmy sposób działania powiadomień wysyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zarówno treść, jak i zasadność tych powiadomień już naprawdę wiele razy były kwestionowane. Czy system, który został stworzony w celu ostrzegania obywateli przed poważnymi zagrożeniami, powinien pełnić rolę informatora pogodowego? Odpowiedź wydaje się oczywista.

W końcu z założenia powiadomienia od RCB mają służyć ostrzeganiu obywateli przed najważniejszymi zagrożeniami. Oczywiście, zdarzało się, że działał on zgodnie z tą zasadą, na przykład informując o poszukiwaniu groźnego przestępcy na terenie jednego z województw. Jednakże na co dzień służy on do przekazywania zupełnie innych komunikatów — jakość powietrza, wybory, zmiana standardu nadawania telewizji i wiele, wiele więcej. Okazuje się jednak, że czasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa naprawdę potrafi być przydatne. Ostatni alert mógł nawet uratować życie.

Targowisko w Nowej Dębie zamieniło się w koszmar

Alert RCB, który został wysłany w ten weekend do odbiorców w części województwa podkarpackiego (dokładnie w powiecie stalowowolskim, niżańskim, mieleckim, tarnobrzeskim i kolbuszowskim), był następujący:

Uwaga! Nie jedz mięsa z targowiska w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski). Wysokie ryzyko zatrucia zagrażającego życiu. Jeżeli masz objawy zatrucia - dzwoń na 112.

Chociaż całość mogła wyglądać na specyficzny i niesmaczny dowcip, okazuje się, że była jak najbardziej prawdziwa. Rzeszów News donosi, że wczoraj, 17 lutego, w godzinach wieczornych, Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu dostała informacje ze szpitala w Nowej Dębie, że przebywają w nim trzy osoby z zatruciem pokarmowym. Poszkodowanymi były dwie kobiety w wieku 67 i 72 lat oraz 54-letni mężczyzna.

Niestety, 54-letni mężczyzna po zjedzeniu galarety wieprzowej z tego targowiska zmarł. Małżeństwo, które sprzedawało wyroby w Nowej Dębie, zostało zatrzymane przez policję. Zgodnie z ustaleniami służb, wszystkie zatrute osoby w sobotę w ciągu dnia kupiły na targowisku galaretę garmażeryjną. Podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, rzecznik KMP w Tarnobrzegu, mówi:

Niestety, pomimo wysiłku lekarzy, życia 54-latka nie udało się uratować. Jedna z poszkodowanych kobiet wieczorem została przewieziona do szpitala w Krakowie na oddział toksykologiczny.

Źródło: Depositphotos

Sytuacja jest więc naprawdę poważna, a małżeństwo sprzedające te wyroby może ponieść poważne konsekwencje. Ponadto, lokalna policja apeluje do wszystkich, którzy kupili wyroby mięsne od sprzedawców na targowisku w Nowej Dębie, aby ich nie jeść. Kupujący mogą się zgłaszać na policję, numer telefonu 510 997 280 lub oczywiście, jak jest napisane w alercie, na numer alarmowy, czyli 112. Wygląda więc na to, że pomimo wielu absurdów i słusznych narzekań obywateli na to, jak te alerty wyglądają, nadal warto je odczytywać i traktować poważnie. Są sytuacje, w których mogą okazać się naprawdę kluczowe i pomocne.

Źródła: X (dawniej Twitter) / Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Rzeszów News