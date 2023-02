Aktualizacje, nowe aplikacje, akcesoria i DLC. Podsumowanie Pokemon Day

Pokemony to największa popkulturowa marka na świecie. Firmy trzymające w garści licencje na kieszonkowe stworki regularnie serwują nam ogrom nowości z nimi związany. Przywykliśmy już do regularnych aktualizacji, zapowiedzi i ciągłego oczekiwania na nowości... podobnie jak przywykliśmy do coraz gorszego działania "głównej" serii gier na Nintendo Switch, czego idealnym przykładem są Pokemon Violet/Scarlet. Tam ekstra pomysły zmiksowano z fatalnym wykonaniem. Czy przeszkodziło to grze w biciu rekordów popularności? Oczywiście, że nie. A na wczorajszym wydarzeniu zapowiedziano DLC, którego premiera odbędzie się w dwóch turach.

"The Hidden Treasure of Area Zero" — oto DLC do Pokemon Violet/Scarlet!

Najmocniejszym z ogłoszeń z wczorajszej prezentacji bez wątpienia jest DLC do ostatniej odsłony Pokemonów. "The Hidden Treasure of Area Zero" wydane zostanie w dwóch częściach — pierwsza z nich trafi do graczy jesienią, druga zimą tego roku. Pozwolą nam one wybrać się do obszaru Kitakami oraz odwiedzić Bluberry Academy, gdzie czekać będą na nas nowe stworki do złapania. Aby zaostrzyć apetyt i zachęcić graczy do zakupu już teraz, DLC dosstępne jest w przedsprzedaży już teraz. Jego cena to 140 złotych, a wszyscy decydujący się na zakup już teraz dostaną za darmo nowe stroje oraz kod na hisuiańskiego Zoroarka.

Kiedy już jesteśmy przy głównej serii Pokemon, to wczoraj otrzymaliśmy też wiadomość na którą czekaliśmy od dawna. Jeszcze na początku tego roku gry mają doczekać się wsparcia z Pokemon Home!

Pokemon Sleep, czyli wysypiaj się z Pokemonami

Kilka lat po pierwszych informacjach — Pokemon Sleep napreszcie staje się faktem! W te wakacje ma do nas trafić aplikacja z elementami gamifikacyjnymi, która opierać się będzie na... naszym śnie. Oczywiście wszystko tam będzie okraszone odpowiednią dawką pokemonowej słodyczy, a w bonusie można będzie złapać wyjątkowego Snorlaxa w grach Pokemon.

Oprócz nowej aplikacji zapowiedziano także nowe akcesorium Pokemon GO Plus+ (tak, dobrze widzicie - plus plus), z którego skorzystać będzie można zarówno w Pokemon Sleep jak i Pokemon GO. W pierwszej aplikacji wspomoże on śledzenie snu i będzie swoim wsparciem dla naszego telefonu. W Pokemon GO będzie zaś udoskonalonym narzędziem do łapania stworków i kręcenia Poke Stopami bez konieczności sięgania po telefon. Co istotne - tym razem gracze będą mogli w ten sposób korzystać nie tylko z Poke Balli, ale także innych typów kulek.

Na najpopularniejszych produktach jeszcze nie koniec, bowiem kolejne nowości trafiają także do Pokemon UNITE (w którym właśnie startuje nowy event, a także dodano nowego Pokemona - Zaciana) oraz Pokemon Cafe Remix. To tytuły które rozwijane są naprawdę dynamicznie — i mimo że śledzę nowości z Unite dość pobieżnie, to jestem w szoku jak wiele tam się dzieje od czasu premiery, a także jak rozważnie twórcy rozwijają swój produkt, utrzymując stałe tempo.