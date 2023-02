Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. W lutym wciąż macie możliwość przypisania do swoich kont m.in. The Elder Scrolls III: Morrowind, Divine Knockout, One Hand Clapping, Space Crew: Legendary Edition czy Space Warlord Organ Trading Simulator. I choć usługa Prime Gaming przyzwyczaiła nas do tego, że nie oferuje "najmocniejszych" tytułów, tak co jakiś czas pojawiają się w jej ramach perełki. Tak będzie w przyszłym miesiącu. Co więc pojawi się w marcu?

2 marca

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

9 marca

Adios

I Am Fish

16 marca

Faraway 3: Arctic Escape

23 marca

Book of Demons

Peaky Blinders: Mastermind

30 marca

City Legends: Trapping in Mirror — Collector’s Edition

Prime Gaming w marcu. Darmowe gry i dodatki do popularnych tytułów w ramach abonamentu Amazon Prime

Oferta jest więc naprawdę bogata — warto bowiem zaznaczyć, że choć gry dostępne są tylko przez ograniczony czas, to jak już je odbierzecie i zapiszecie na swoim koncie Amazon, GOG czy Epic Game Store to zostaną z wami na zawsze. Coś w sam raz dla kolekcjonerów tytułów, w które nigdy nie ma czasu zagrać.

Nie można też zapominać o różnej maści zawartości dodatkowej do popularnych tytułów - tych nastawionych na rozgrywkę w pojedynkę, jak i multiplayer. Już teraz są dostępne nowe DLC do Forspoken, Two Point Campus, Fall Guys, FIFA 23, Grand Theft Auto Online, KartRider Rush+, Madden NFL 23, New World. Są też dodatki do Red Dead Online, Rainbow Six Siege i Rogue Company. Do 2 marca wciąż możecie odbierać nagrody dla Genshin Impact, a w przyszłym miesiącu bonusu czekają w League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra i VALORANT.