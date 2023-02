Ludzkość ocalić może tylko świecący pies. Darmowe demo świetnego HUMANITY

Coraz bardziej zaczynam doceniać gry, które prezentują coś więcej, niż tylko niesamowite efekty i fotorealistyczną grafikę. Nie mogłem więc przejść dziś obojętnie bez poinformowania Was o długo wyczekiwanej dacie premiery intrygującego tytułu HUMANITY. Już niebawem posiadacze PC i PlayStation poprowadzą psem ludzkość ku… ocaleniu?

Podążając za świecącym psem

Znacie Shiba Inu – to ten chlebkopodobny pies z memów, które już przestały być śmieszne. Dlaczego o nim wspominam? Bo to właśnie on jest jednym z dwóch głównych bohaterów gry studia Enhance Games, twórcy takich hitów jak… Tetris Effect. Ok, wiem, że to może nie jest szczyt marzeń, ale omawiane HUMANITY to już zupełnie inna liga. Rzućcie okiem na ten zwiastun.

Wspomniałem wcześniej o drugim bohaterze – w jego rolę wciela się tłum, a w zasadzie ogromna masa ludzkości, podążająca metaforycznie ku krawędzi i prowadzona przez psa z internetowych obrazków. Co w tym niezwykłego? A no to, że Humanity przypomina coś pomiędzy Badland, a Human: Fall Flat, doprawione szczyptą Monument Valley. To zaś świetne platformówki, po których oczekiwać można niebanalnych zagadek logicznych i charakterystycznej fizyki postaci. I oczywiście to – plus walki z bossami, questy fabularne i surrealistyczna grafika – zajdzie się też w Humanity.

Gra trafi na PC, PS4 i PS5 już w maju, ale już dziś można przetestować pierwsze poziomy w ramach darmowego demo. Produkcja jest też dostępna w rozszerzonej rzeczywistości. Niestety ogranicza się to jedynie do kompatybilności z PlayStation VR i Meta Quest w przypadku PC.

Wygląda to jak jedna z tych gier, przy których można wyciszyć się po ciężkim dniu w pracy lub serii kilkunastu przegranych potyczek rankingowych w League of Legends. A takie tytuły zawsze warte są docenienia.

Demo PlayStation / Demo Steam

Obrazek wyróżniający: Sony