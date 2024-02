Tak będzie wyglądał nowy smartfon Google. To całkiem nowa konstrukcja

Google Pixel Fold nie podbił rynku, bo miał swoje problemy wieku dziecięcego i sporo rzeczy do poprawy. Wygląda jednak na to, że druga odsłona tego modelu będzie już znacznie lepsza, tak przynajmniej wynika z najnowszych renderów.

Google Pixel Fold 2 na zdjęciach

OnLeaks nie zawodzi i ponownie jako pierwszy prezentuje wygląd nowego smartfona Google. Kilka tygodni wcześniej wspólnie z serwisem Smartprix pokazał rendery Pixela 9, a dzisiaj dostaliśmy zapowiedź Pixela Fold 2, którego premiera planowana jest na czerwiec, podczas konferencji Google I/O. Nowy składak znacząco będzie różnił się od swojego poprzednika, już na pierwszy rzut oka widać, że jest znacznie cieńszy i bardzie zgrabny, co dobrze mu wróży. Według przecieków po rozłożeniu będzie miał wymiary 155.2 x 150.2 x 5.27 mm, co przełoży się na grubość nieco powyżej 1 cm po złożeniu.

W środku znajdziemy ekran o przekątnej 7,9 cala, czyli również nieco większy niż w aktualnym modelu, a pod nim w prawym górnym rogu ma się podobno znaleźć ukryta kamera oraz bliżej nieokreślony dodatkowy czujnik. Byłaby to ciekawa nowość, bo do tej pory Google nie chowało kamery pod ekranem. Zewnętrzny wyświetlacz będzie miał natomiast 6,4 cala i ma całkiem równo pokrywać całą połowę obudowy, bez przesadnie szerokich ramek. Tutaj też znajdziemy dodatkową kamerę, ale tym razem będzie to standardowy sensor typu punch-hole. Na prawej krawędzi obudowy znalazły się przyciski, na spodzie mamy port USB-C oraz gniazdo SIM, a na górnej antenę 5G.

Największą zmianą w designie jest jednak wyspa aparatów. Google podobno zrezygnował ze swojego designu "vizor", w ramach którego kamery umieszczone były na pasku rozciągającym się przez całą szerokość smartfona. Zamiast tego w tym modelu mamy pokaźną wyspę aparatów, gdzie znajdzie się aż trzy obiektywy i kilka dodatkowych sensorów. Wygląda więc na to, że jak przystało na flagowca, poza podstawowym aparatem dostaniemy tutaj zarówno obiektyw szerokokątny jak i telephoto. Nie wiadomo jeszcze do czego dokładnie mają służyć dodatkowe sensory, być może jeden z nich to czujnik podczerwieni do pomiaru temperatury.

Generalnie Pixel Fold 2 wygląda na znacznie bardziej dopracowaną konstrukcję, która znajdzie pewnie swoich miłośników. Znacząco poprawiono wymiary urządzenia, jest teraz znacznie cieńsze i miejmy nadzieje, że nie odbije się to negatywnie na czasie pracy. Jeśli natomiast chodzi o specyfikację, to według OnLeaks dostaniemy tutaj procesor Google Tensor G4, nawet 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci UFS 4.0 na dane. Smartfon zadebiutuje z systemem Android 14, pod koniec czerwca, podobnie jak Pixela 8a.

źródło: Smartprix