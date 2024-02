Android 15 dostępny dla deweloperów. Jakie zmiany szykuje Google?

To już ten czas, Google udostępniło właśnie pierwszą wersję systemu Android 15 przeznaczoną dla deweloperów. To właśnie na jej bazie będą oni mogli testować nowe API i nowe rozwiązania, które trafią do finalnej wersji systemu, którego premiera planowana jest na jesień tego roku.

Android 15 Developer Preview 1

Życie systemu operacyjnego Google toczy się wedle z góry ustalonego planu, który rok rocznie jest powtarzany. Premiera nowej wersji ma zazwyczaj miejsce jesienią, razem z nowymi smartfonami z rodziny Pixel. Jednocześnie wtedy mocniej intensyfikowane są prace nad nową wersją systemu, w tym roku będzie to Android 15, który będzie rozwijany przez kolejne miesiące. Wczoraj pojawiła się pierwsza deweloperska wersja nowej wersji Androida, która dostępna jest obecnie na smartfony Pixel 6, 7, 8, Fold oraz na Pixel Tablet. To kolejny etap w rozwoju systemu, w czasie którego twórcy aplikacji mogą testować nowe API.

Zgodnie z zamieszczonym harmonogramem, pierwsza wersja Beta nowego Androida powinna być dostępna już w kwietniu. Na tym etapie specyfikacja nowego API i nowych funkcji, które pojawią się w systemie jest już w większości sfinalizowana. Beta testy potrwają mniej więcej do czerwca, kiedy to powinna pojawić się pierwsza wersja stabilna (Release Candidate). Na tym etapie trwają już tylko prace związane z zapewnieniem stabilnego działania, poprawiane są zauważone błędy i dopinane ostatnie niedoskonałości. Czas trwania tego etapu zależy od liczby zauważonych błędów. W zeszłym roku nieco się przeciągnął i finalna wersja systemu pojawiła się dopiero w październiku. Android 15 jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem może trafić na pierwsze smartfony Pixel już we wrześniu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Google, Android 15 będzie dostępny na smartfony Pixel 6 lub nowsze, co oznacza, że Pixel 5 nie otrzyma więcej aktualizacji wersji systemu i nowych rozwiązań, a jedynie aktualizacje bezpieczeństwa. Takie wsparcie ma być jednak znacznie dłuższe dla Pixela 8, któremu obiecano przynajmniej 5 aktualizacji systemu i 7 lat aktualizacji bezpieczeństwa.

Co nowego wnosi Android 15?

Android 15 to kontynuacja prac nad stworzeniem platformy, która pomoże zwiększyć produktywność, a jednocześnie zapewni nowe możliwości związane z multimediami, zminimalizuje zużycie energii i zapewni jeszcze bardziej płynne działanie aplikacji. Google skupił się również na ochronie prywatności i bezpieczeństwie użytkowników wprowadzając między innymi mechanizm fs-verify znany z linuksa. Pozwala na on kryptograficznie podpisać pliki aby mieć pewność, że nie były modyfikowane np. przez złośliwe oprogramowanie. System wprowadzi też możliwość udostępniania tylko okna aktywnej aplikacji, a nie całego ekranu smartfona. Zapewni to większą prywatność, między innymi za sprawą ukrywania powiadomień, które dostajemy. Nowe możliwości dostanie również platforma Health Connect, która zbiera wszystkie informacje zdrowotne i sportowe z aplikacji fitnessowych, z których korzystamy.

Z bardziej technicznych aspektów, nowy system ma też pozwolić na lepsze wykorzystanie dostępnego sprzętu w smartfonach i tabletach. Pojawi się nowy sposób zarządzania baterią (Dynamic Performance), który powinien jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii przez aplikacje działające w tle. System zyska też nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem CPU i GPU, w tym lepsze zarządzanie ich użyciem w razie gdy temperatura podzespołów będzie za wysoka. Android 15 ma być też w stanie lepiej wykorzystać możliwości układów NPU (Neural Processing Unit), które zyskują coraz bardziej na znaczeniu ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie sztucznej inteligencji. Będzie to widoczne np. podczas korzystania z aparatu w słabych warunkach oświetleniowych.

Więcej szczegółów na temat nowości jakie szykuje nam Google w nowej wersji systemu poznamy zapewne na wiosnę, w czasie konferencji Google I/O.

źródło: Android Blog