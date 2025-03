Aktualizacja Map Google już dostępna. Użytkownicy mogą odetchnąć

Niedawno zrobiło się głośno o irytującym problemie który dotknął część użytkowników Map Google. Na szczęście firma oficjalnie informuje, że został on już zażegnany.

Kilka tygodni temu głośno zrobiło się na temat tego, że część użytkowników Map Google straciło dostęp do ich historii lokalizacji w funkcji Osi czasu. Problem ten spowodował sporo szumu i wywołał niemałe zamieszanie. Przede wszystkim dlatego, że problem ten dotknął danych gromadzonych przez wiele lat - i dla wielu najzwyczajniej w świecie istotnych. Google oficjalnie potwierdziło istnienie usterki i zapewniło, że zostanie ona czym prędzej naprawiona.

Brak dostępu do historii lokalizacji w Mapach Google. Firma naprawia problem

Google oficjalnie potwierdziło, że problem wynikał z błędu technicznego, który spowodował usunięcie danych Osi czasu u niektórych użytkowników. Liczne zgłoszenia wskazywały, że brakowało nie tylko pojedynczych wizyt, ale także całych tras zarejestrowanych od początku marca. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy użytkownicy zostali dotknięci tym błędem.

Teraz przedstawiciele firmy informują, że funkcja Osi czasu w Mapach Google została naprawiona i powinna teraz prawidłowo rejestrować nowe wizyty. Dla większości użytkowników, którzy mieli włączone zaszyfrowane kopie zapasowe Osi czasu, odzyskanie utraconych danych jest możliwe. Niestety, osoby, które nie korzystały z opcji tworzenia kopii zapasowych, nie będą mogły przywrócić usuniętych danych.

Aby przywrócić historię lokalizacji, Google zaleca:

Upewnienie się, że na urządzeniu zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji Map Google; Otworzenie "Twojej Osi czasu" z menu konta; Wybór ikonki chmury w prawym górnym rogu interfejsu Osi czasu; Wybranie urządzenia lub kopii zapasowej z listy; Kliknięcie ikony trzech kropek i wybranie opcji "Importuj", a następnie wykonanie instrukcji które pojawią się na ekranie.

Nowy system kopii zapasowych w Mapach Google

Google wprowadziło system kopii zapasowych dla Osi czasu, kiedy zmieniło model przechowywania danych z wersji chmurowej na podejście lokalne, bardziej skoncentrowane na prywatności. Nowy system umożliwia użytkownikom ręczne włączenie zaszyfrowanych kopii zapasowych, co stanowi zabezpieczenie przed utratą danych.

Google zaczęło wysyłać e-maile do użytkowników, którzy mieli włączoną Oś czasu, informując ich o możliwości odzyskania danych oraz o konieczności aktualizacji aplikacji. W wiadomości firma podkreśla, że problem został rozwiązany, a sami zadbają o to, by podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

Google wyraziło zrozumienie dla frustracji użytkowników, którzy polegają na funkcji Osi czasu do śledzenia odwiedzonych miejsc, i zapewniło, że podejmuje działania mające na celu poprawę swoich systemów.

„Krótkotrwały problem techniczny spowodował usunięcie danych Osi czasu u niektórych użytkowników. Prawie wszyscy, którzy mieli zaszyfrowane kopie zapasowe, będą mogli odzyskać swoje dane. Niestety, osoby bez włączonych kopii zapasowych nie będą mogły odzyskać utraconych informacji" – powiedział rzecznik Google.

Dobrze, że tym razem udało się dość sprawnie nie tylko potwierdzić istnienie problemu, ale także zadbać o jego załatanie. Miejmy nadzieję, że doczekamy się też w końcu jakiejś reakcji w przypadku problemów z YouTube.