Masz bałagan w mailach? Teraz łatwiej odnajdziesz ważne maile w gąszczu spamu

Nie wiem, jak Wy, ale ja na moim głównym koncie mailowym mam tysiące nieodczytanych wiadomości i choć staram się od czasu do czasu to porządkować, to ilość informacji prasowych, maili służbowych, newsletterów czy po prostu zwykłego spamu jest tak duża, że trudno nad tym zapanować. Teraz posiadacze poczty Gmail będą mieli nieco łatwiej, dzięki aktualizacji, wprowadzającej nowy rodzaj sortowania wiadomości.

Gmail z przydatną nowością – łatwiejsze sortowanie nowych maili

W większości przypadków domyślnym sposobem sortowania maili jest podejście chronologiczne, ale jak dobrze wiemy, ta metoda średnio sprawdza się w przypadku przytłaczająco dużej ilości korespondencji. Dlatego też do Gmail trafia dziś nowa funkcja, czyli „najtrafniejsze” wyniki. Teraz Google oferuje możliwość inteligentnego analizowania przychodzących wiadomości pod kątem czasu otrzymania, rodzaju kontaktu czy najczęściej otwieranych typów maili, by ważną korespondencję wyświetlać na samej górze, a tym samym rozdzielać ją od spamu czy reklam.

Źródło: Google

Nowa funkcja jest od dziś wprowadzana globalnie i niektórzy użytkownicy mogą już zobaczyć zmiany na swoich kontach. Sortowanie po najtrafniejszych wynikach trafi zarówno do aplikacji Gmail na iOS i Android, jak i wersji przeglądarkowej.

Stock image from Depositphotos