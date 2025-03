Google pójdzie własną drogą. Smartfony czeka spora zmiana

Google planuje duże zmiany w swoich smartfonach. Współpraca z nowym producentem ma przełożyć się między innymi na większą wydajność urządzeń.

Pixel bez Exynosa – co to oznacza?

Jeszcze w tym roku ma zadebiutować Pixel 10, czyli nowa seria flagowych smartfonów od Google. Zza oceanu płyną wieści, że gigant chce zakończyć dotychczasową współpracę w kwestii produkcji układów, napędzających urządzenia. Google chce przerzucić się na TSMC i układ Tensor G5, który ma cechować się większą wydajnością oraz efektywnością energetyczną.

Nowe układu powstaną 3-nanometrowej technologii – z rozwiązań TSMC korzystają już między innymi tacy giganci, jak Apple, NVIDIA czy AMD. W tym przypadku ważna jest nie tylko sama wydajność i energooszczędność, ale też większą niezależność, na której Google zależy. Nowa architektura to też zmiany w GPU (od Imagination Technologies), a także własny procesor obrazu, co może okazać się kluczowe dla jakości zdjęć i wideo. Pozbycie się czipów bazujących na exynosie to też mniej problemów z przegrzewaniem i termiką, a co za tym idzie, z niesławym throttlingiem.

Te zmiany mogą wydawać się dość błahe z punktu widzenia użytkownika, ale w rzeczywistości dzięki nim smartfony od Google mogą stać się bardziej konkurencyjne. Tensor G5 najprawdopodobniej zadebiutuje w Pixelu 10, który pojawi się w 2025 roku. Jeśli zmiany okażą się sukcesem, Google może jeszcze bardziej zacieśnić współpracę z TSMC i stworzyć chipy, będące mocnym argumentem sprzedażowym.

