Użytkownicy YouTube'a zgłaszają nowy błąd, który doprowadza ich do szaleństwa

Wielu użytkowników aplikacji YouTube skarży się na nowy, niezwykle irytujący, problem, przez który to Shorty automatycznie uruchamiają się po ponownym otwarciu aplikacji. Standardowo pierwszym ekranem, jaki widzimy po otwarciu YouTube, jest strona główna - a przynajmniej tak było dotychczas. Teraz jednak użytkownicy donoszą, że zamiast niej otwierają się krótkie formy wideo - a przynajmniej dzieje się tak wówczas, jeśli przed zamknięciem aplikacji korzystali z tej funkcji.

Użytkownicy masowo zgłaszają problemy z YouTube

Użytkownicy forum Reddit coraz gęściej skarżą się na swoje doświadczenia związane z otwieraniem Shortów po uruchamianiu aplikacji. Wielu z nich twierdzi, że problem powtarza się od kilku tygodni. Jeden z komentujących napisał, że po otwarciu YouTube został zaskoczony "bardzo głośnym i irytującym dźwiękiem" pochodzącym z losowego filmiku, mimo że sam nigdy nie otworzył tej sekcji.

Coraz więcej komentujących apeluje do YouTube o natychmiastowe rozwiązanie problemu. Co ważne, na błąd skarżą się nie tylko osoby korzystające z darmowej wersji YouTube, ale także subskrybenci YouTube Premium, co sugeruje, że problem dotyka każdego - niezależnie czy płaci za dostęp do platformy, czy nie. A przynajmniej temat jest głośny wśród użytkowników Androida. Nie widać narzekania ze strony posiadaczy iPhone'ów. Sam zresztą z ciekawości zrobiłem test - i na szczęście na iPhone 16 Pro z najnowszą wersją systemu oraz zaktualizowaną aplikacją YouTube problem nie występuje.

Użytkownicy szukają rozwiązania. Oto jak radzą sobie z problemem

Niezawodny serwis 9to5Google podaje tymczasowe rozwiązanie, które ma pomóc poirytowanym użytkownikom. Aby przywrócić normalne działanie aplikacji, redakcja zaleca:

Przejście do ustawień telefonu;

Wybranie YouTube w sekcji aplikacji;

Wyczyszczenie pamięci podręcznej oraz danych aplikacji;

Ponowne uruchomienie YouTube.

Zaznacza jednak, że to bardzo doraźna pomoc - i każdorazowe otwarcie sekcji z Shortsami może spowodować powrót problemu.

Krótkie filmiki wyskakują wszędzie - i nie każdemu się to podoba

YouTube wprowadził krótkie formy wideo jako odpowiedź na rosnącą popularność TikToka oraz instagramowych Reelsów. Format ten natychmiast zdobył uwagę użytkowników, a w 2024 roku liczba dziennych wyświetleń sięgała liczb rzędu 70 miliardów. Chociaż Shorty nie oferują tak łatwych opcji edycji jak wspomniana konkurencja, to Google wie co robi - i stale stale rozwija kolejne funkcje.

Na tę chwilę przedstawiciele firmy nie zabrali jeszcze głosu w temacie - nie wiadomo więc, czy trwają już prace nad rozwiązaniem problemu. Miejmy nadzieję, że coś tam w tle już jest przygotowywane... no i że okaże się, że to nie jest żaden test nowej funkcji, której celem będzie większa promocja Shortsów. Te zresztą, zwłaszcza w aplikacji na telewizorach, już dostatecznie zepsuły kartę z subskrypcjami.

