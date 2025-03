Portfel Google z nową funkcją. Polska jednym z 5 rynków

Portfel Google zyska w Polsce nową funkcję dla najmłodszych użytkowników smartfonów. Wkrótce będą oni mogli wreszcie płacić zbliżeniowo swoim telefonem, co do tej pory nie było możliwe.

Nie znam oficjalnych statystyk, ale podejrzewam, że płacenie zbliżeniowo telefonem jest już dzisiaj przynajmniej tak samo popularne jak płatności kartą. Duża w tym zasługa prostoty z jaką działa Google Pay oraz Apple Pay. Niestety ten pierwszy nie dawał do tej pory takiej możliwości najmłodszym użytkownikom smartfonów, których telefony chronił Family Link. Wkrótce się to jednak zmieni, a Polska jest jednym z pięciu rynków gdzie ta usługa będzie wprowadzona.

Portfel Google dla najmłodszych

Google długo zwlekało z wprowadzeniem usługi płatności zbliżeniowych na smartfonach należących do dzieci i korzystających z usługi Family Link. Gigant tłumaczył to kwestiami bezpieczeństwa. Teraz jednak wreszcie zmienia swoje podejście, prawdopodobnie pod wpływem konkurencji z pod znaku nadgryzionego jabłka, która takie rozwiązanie oferuje już od dłuższego czasu. Wkrótce w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Hiszpanii oraz Polsce możliwe będzie dodanie karty płatniczej do portfela Google na telefonie dziecka. Dodanie karty będzie wymagało wpisania hasła do konta rodzica na telefonie dziecka, ale później będzie można nią już zarządzać zdalnie. Będziemy mieć nie tylko wgląd we wszystkie płatności dziecka, ale również będziemy mogli zdalnie usunąć kartę z telefonu pociechy.

Karta dodana na koncie dziecka będzie miała też zablokowane płatności internetowe. Możliwe będzie tylko płacenie zbliżeniowe z fizycznym terminalem, a sama transakcja będzie musiała być oczywiście potwierdzona przez wpisanie PINu lub biometrię (odcisk palca, skan twarzy). Telefon musi mieć też oczywiście wbudowaną antenę NFC. W ramach Portfela Google nasze pociechy będą mogły również trzymać wszystkie karty lojalnościowe, bilety do kina czy inne kompatybilne dokumenty. Będzie to więc w zasadzie pełna funkcjonalność tej usługi, ale pod ścisłym nadzorem rodziców.