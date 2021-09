Kindle czeka rewolucja. Amazon zapowiada nowy interfejs czytników

Nie za często, nie za długo, ale regularnie każdy użytkownik czytnika Kindle widzi interfejs czytnika. Zarządzanie jasnością, pobieranie przez WiFi nowych treści czy wybór książki po którą sięgamy - wszystkie one wiążą się z koniecznością "przeklikania" przez oprogramowanie czytnika. Przygotujcie się, że w najbliższym czasie zmieni się wygląd wielu tamtejszych elementów. Jak wkrótce będzie wyglądał interfejs czytników Kindle, można podejrzeć na zrzutach udostępnionych przez Amazon. A jeśli macie odrobinę szczęścia, to kto wie - może macie już opcję instalacji aktualizacji z nowym interfejsem.

Nowy interfejs zmierza do czytników Amazon Kindle

Korzystam z czytników Amazonu od blisko dekady i szczerze mówiąc - nie pamiętam, by firma coś więcej gmerała przy jego interfejsie. Jedyne zmiany jakie pamiętam to te po przesiadce z czytnika z fizycznymi przyciskami na dotykowy ekran Paperwhite, ale to byłoby na tyle. Ale po latach tego samego, firma zapowiedziała zmiany. Te mają nadejść w najbliższych miesiącach do wszystkich posiadaczy kilku ostatnich wersji czytnika - a co się zmieni?

Wizualnie - może niewiele, ale sam interfejs będzie bardziej przypominał rozwiązania które znamy ze smartfonów. Aby rozwinąć menu w którym zarządzamy łącznością czy jasnością ekranu nie będziemy już musieli stukać w górną część panelu dotykowego, a skorzystamy ze znanego gestu maźnięcia w dół by rozciągnąć menu. Zmiany trafią też do menu głównego - przy dolnej krawędzi znajdą się przyciski pozwalające w mig przełączać się między naszą kolekcją, biblioteką, a obecnie czytaną książką.

Poza tym Amazon obiecuje też odświeżony widok ekranu głównego - ma być czytelniej, ładniej, a wszystko będziemy mogli łatwiej sortować i połapanie się we wszystkim ma być po prostu przyjemniejsze.

Jakie modele Kindle otrzymają nowy interfejs? - lista modeli

Jak wspomniałem wcześniej, na aktualizację oprogramowania z nowym interfejsem może liczyć cały szereg wydanych w ostatnich latach czytników Amazon Kindle. Wśród nich modele:

Amazon Kindle 8

Amazon Kindle (10 generacji)

Amazon Kindle Paperwhite (3 generacji)

Amazon Kindle Paperwhite (4 generacji)

Kindle Oasis (1 generacji)

Kindle Oasis (2 generacji)

Kindle Oasis (3 generacji).

Kiedy aktualizacja interfejsu w Amazon Kindle?

Aktualizacja z numerem 5.13.7 powoli trafia do użytkowników — jak to zwykle jednak bywa w przypadku nowości w Amazonie, wszystko odbywa się falami. I choć niektórzy szczęściarze już teraz mogą cieszyć się nowościami, większość będzie musiała się uzbroić w cierpliwość. Proces ten nadchodzi falami - i nim dotrze do wszystkich, minąć może nawet kilka tygodni.