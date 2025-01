Chromecast z Google TV otrzymał aktualizację. Co nowego dla użytkowników w ulubionej przystawce?

Google kilka miesięcy temu wypuściło swoją najnowszą przystawkę do telewizora, która niejako wysyła Chromecasta z Google TV na emeryturę. Google Streamer to najnowszy produkt z tej kategorii od internetowego giganta -- i to taki, który od wejścia cieszy się niesłabnącą popularnością. Nie oznacza to jednak, że Google z dnia na dzień zapomina o jego poprzednikach -- i właśnie serwuje mu pierwszą w tym roku aktualizację. Niestety, dla wielu może okazać się rozczarowaniem fakt, iż jeszcze nie jest to od dawna wyczekiwana nowość, która zaserwuje Chromecastowi z Google TV Androida 14.

Aktualizacja Chromecast z Google TV już dostępna. Jakie nowości przygotowano tym razem?

Wszyscy z niecierpliwością wypatrują obiecanej aktualizacji dla Chromecasta z Google TV, która zaserwuje mu nową wersję systemu i idące za nią większe zmiany. Niestety -- tym razem to wciąż jeszcze nie jest to -- i update STTL.241013.003 przynosi kolejny pakiet zmian, który nie będzie widoczny gołym okiem. Skupiają się one przede wszystkim na poprawkach związanych z bezpieczeństwem (aktualizują je do tych z listopada 2024 -- wcześniejsza wersja systemu dbała wyłącznie o te, do września). Całość wciąż działać będzie w oparciu o Androida 12, ale poza kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, najnowsza wersja systemu przynosi także zestaw innych łatek i usprawnień. Firma jednak nie wdaje się w szczegóły, ale urządzenia powinny od teraz działać jeszcze sprawniej i nie sprawiać żadnych problemów.

Największa aktualizacja Chromecasta z Google TV dopiero przed nami

Mimo że nawet najmniejsze kroki ku lepszemu są zawsze mile widziane, to nie da się ukryć, że to kompletnie nowa wersja systemu dodająca Home Panel, pozwalająca z poziomu telewizora sterować urządzeniami smart home, jest jedną z tych najbardziej wyczekiwanych nowości. Na tę jednak wciąż musimy jeszcze nieco poczekać. Jak długo? Tego Google nam jeszcze nie zdradziło.