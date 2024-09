Google TV zyskuje nową funkcję Home Panel, która przypadnie do gustu sporej liczbie użytkowników. Co dokładnie wnosi?

Google TV to platforma dla smart TV, która łączy w sobie funkcje telewizji na żywo, aplikacji streamingowych, a teraz także w jeszcze większym stopniu inteligentnego domu. Bazą nadal jest Android TV, ale nowa odsłona oferuje bardziej zorganizowany i spersonalizowany interfejs użytkownika. Google TV jest dostępny na wielu urządzeniach, w tym na telewizorach marek takich jak Sony, TCL, Hisense oraz na nowszych urządzeniach Chromecast.

Na liście wspieranych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, Prime Video i wiele innych, w tym polskich jak Polsat Box Go czy TVP VOD. Dzięki integracji z Asystentem Google, możemy sterować telewizorem za pomocą poleceń głosowych, szukając aplikacji, uruchamiając je, wyszukując treści, a od dłuższego czasu także zarządzać innymi urządzeniami inteligentnego domu. Teraz Google idzie jednak o krok dalej.

Google TV z nową funkcją Home Panel

Home Panel to nowa funkcja w Google TV, która została wprowadzona, aby ułatwić zarządzanie urządzeniami inteligentnego domu bezpośrednio z ekranu telewizora. Home Panel jest dostępny w sekcji Quick Settings i otwiera się jako panel boczny po prawej stronie ekranu. Funkcja ta odzwierciedla zakładkę Ulubione w aplikacji Google Home, pokazując światła, kamery (z transmisją na żywo), głośniki, termostaty i inne urządzenia inteligentnego domu, a także rutyny.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich urządzeń, użytkownicy mogą korzystać z zakładek takich jak Kamery czy Światła, które znajdują się na górze panelu. Home Panel umożliwia również odbieranie powiadomień z dzwonków do drzwi, co pozwala na sprawdzenie, kto jest przed drzwiami, bez konieczności przerywania oglądania telewizji.

Nowa funkcja Home Panel ma trafić na wszystkie telewizory i urządzania z Google TV.

Źródło, zdjęcie: 9to5google