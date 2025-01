YouTube Premium za darmo. Na taką ofertę wielu czekało od lat!

YouTube Premium to oferta abonamentowa, która od lat budzi niezdrową dyskusję. Jedni ją uwielbiają, inni kompletnie nie zgadzają się z płatnością za treści dostępne w serwisie, że o oglądaniu tamtejszych reklam już nawet nie wspomnę. Dla wielu YouTube powinien być darmowy i bez reklam, a co najważniejsze: dostępny gdzie tylko się da. I choć zabawa z twórcami oprogramowania do blokowania reklam (popularnie nazywanych po prostu adblockami) oraz pobierania treści z platformy offline (ostatnio na jakiś czas przestał działać w tym zakresie jeden z najpopularniejszych programów: Internet Download Manager) to nieustanny wyścig i prześciganie się z kolejnymi aktualizacjami. Taka zabawa w kotka i myszkę. To dla wielu wciąż jest ona lepsza, niż płacenie kilkudziesięciu złotych miesięcznie za dostęp do YouTube Premium.

Reklama

Na przeciw ich potrzebom wychodzi Delta -- czyli amerykańskie linie lotnicze. Te ogłosiły właśnie zupełnie nową usługę, w ramach której użytkownicy ich programu SkyMiles będą mogli cieszyć się dostępem do YouTube Premium całkowicie za darmo podczas lotów.

YouTube Premium za darmo podczas lotów. Delta startuje z nową ofertą

Już w przyszłym roku pasażerowie korzystający z usług linii lotniczej Delta i mający okazję skorzystania z systemu Delta Sync, będą mogli cieszyć się dostępem do całej gamy treści z YouTube'a w wersji Premium -- bez żadnych dodatkowych kosztów. Samoloty od lat mają na pokładzie WiFi, które z każdym rokiem jest udoskonalane by działało sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej. W przyszłym roku firma planuje wielką aktualizację systemów multimedialnych, w ramach których wbudowane w siedzenia systemy multimedialne zaoferują ekrany QLED HDR o rozdzielczości 4K. Co więcej -- bez żadnych dodatkowych urządzeń, można będzie można podłączyć do nich również słuchawki Bluetooth. Dzięki czemu w razie braku akcesoriów -- użytkownicy nie będą skazani na pokładowe słuchawki.

Brzmi to znakomicie i naprawdę obiecująco -- i wierzę, że tysiące użytkowników będzie bardziej niż usatysfakcjonowanych z tego rozwiązania. A kto wie - może po kilkunastogodzinnym locie z przywilejami Premium okaże się, że sami skuszą się na zakup usługi. Dla mnie podstawowym pytaniem jest jednak to - jak efektywnie faktycznie WiFi podziała na pokładzie i czy uda się stabilnie, bez przycięć, cieszyć materiałami w serwisie w 4K?